Tiroler wollen mehr für den Umweltschutz tun

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Greta Thunberg, 16 Jahre alt, aus Schweden, hat das Jahr 2019 geprägt wie kaum jemand anderes. Die von der Schülerin ins Leben gerufene „Fridays For Future“-Bewegung tritt für den Erhalt der Natur ein und den Mächtigen dieser Welt hie und da auf den Schlips. Tausende Menschen gingen heuer für den Klimaschutz auf die Straße. Auch in Innsbruck und anderen Teilen des Landes fanden Demonstrationen statt. Überraschend ist es also nicht, dass das Thema auch den Tirolerinnen und Tirolern ein großes Anliegen ist, wie die aktuelle TT-Umfrage zeigt.

Stetig steigt die Zahl jener, die sich etwas für das neue Jahr vornehmen. 2016 hatten 37 Prozent einen guten Vorsatz, heuer gaben von den 600 Befragten 45 Prozent an, in den kommenden zwölf Monaten Änderungen anzugehen. 25 Prozent davon beabsichtigen, mehr für den Umweltschutz zu tun. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 war das nur für 17 Prozent ein Anliegen, im Jahr 2016 gar nur für 9 Prozent. An der Spitze der guten Vorsätze rangiert, wie auch schon im vergangenen Jahr, der Wunsch, mehr Sport zu treiben (50 Prozent; 2018: 52 Prozent). Stärker auf gesunde Ernährung achten wollen 48 Prozent der Tiroler (2018: 42 Prozent), und ein paar Kilogramm abzunehmen ist der Plan von 44 Prozent der Umfrage-Teilnehmer mit guten Vorsätzen (2018: 45 Prozent). Es folgen die Anliegen, mehr Geld zu sparen (37 Prozent), die eigene Freizeit sinnvoller zu gestalten (36 Prozent), und immerhin 30 Prozent wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Überraschend: Zwar ist der Umweltschutz eines der beherrschenden Themen bei den guten Vorsätzen, auf alles wollen die Menschen im Land dann aber doch nicht verzichten. Nur 10 Prozent meinten, dass sie weniger mit dem Auto fahren wollen.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind jetzt schon spürbar. Wetterextreme nehmen zu. Hitzewellen, Schneechaos, Hochwasser hat auch die Tiroler Bevölkerung im Jahr 2019 erleben müssen – von der enormen Lawinengefahr im Jänner bis hin zu Dürre und Jahrhundert-Hochwasser am Inn im Sommer. Auch deshalb sorgen sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger wegen der Naturkatastrophen. 70 Prozent der Befragten gaben an, etwas (49 Prozent) oder große Angst (20 Prozent) davor zu haben. Das sind 4 Prozentpunkte mehr als noch im Jahr 2018, als 65 Prozent von Unbehagen diesbezüglich sprachen. In der Liste der Ängste, welche die Tiroler plagen, liegt jene vor einer Radikalisierung durch Glaubensfanatiker auf dem zweiten Platz. Insgesamt 66 Prozent führten an, sich deshalb zu sorgen. Bei 25 Prozent war die Sorge groß, bei 41 Prozent zumindest etwas vorhanden.

Erfreulich ist hingegen, dass die Tiroler wieder mehr Vertrauen in ihre körperliche Verfassung haben. Während im Jahr 2018 64 Prozent über Sorgen rund um die eigene Gesundheit klagten, sind es heuer 60 Prozent (50 Prozent etwas Angst, 10 Prozent große). Abgenommen hat ebenso das Bangen ob eines anhaltenden Flüchtlingsstroms. Danach gefragt, stimmten 58 Prozent (2018: 61 Prozent) zu, sich deshalb zu fürchten. Auch die Zuversicht hinsichtlich der Absicherung der Pension wächst. 58 Prozent, und damit 2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, sorgten sich diesbezüglich.

Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut „Research Affairs“ im Auftrag der TT durchgeführt. Im Zeitraum vom 3. bis zum 17. Dezember 2019 wurden 600 Tirolerinnen und Tiroler ab einem Alter von 16 Jahren befragt – 360 über Fragebögen online, 240 telefonisch. Die Schwankungsbreite der repräsentativen Ergebnisse beträgt +/- 4,2 Prozent.