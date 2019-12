Bei Job und Geld bleibt bei den Tirolern alles gleich

Innsbruck – Alles wird anders im neuen Jahr? Nein, glauben die Tirolerinnen und Tiroler, zumindest was ihre berufliche und finanzielle Situation betrifft. Das hat die aktuelle TT-Umfrage mit 600 Beteiligten ergeben. 64 Prozent der Befragten meinen, dass sich weder im Job noch beim Geld am Konto und im Börserl etwas ändert. Im Jahr 2018 sagten das lediglich 60 Prozent.

Während also die überwältigende Mehrheit nicht erwartet, dass sich diesbezüglich etwas tut, sind 25 Prozent überzeugt, dass sich ihre Lage im Jahr 2020 verbessern wird (2018: 28 Prozent; 2017: 25 Prozent; 2016: 22 Prozent). Von einer Verschlechterung gehen nur acht Prozent aus (2018: 10 Prozent; 2017: 8 Prozent; 2016: 11 Prozent).

Im laufenden Jahr habe sich bei 24 Prozent die finanzielle und berufliche Situation im Vergleich zum Vorjahr verbessert (2018: 22 Prozent). Gleich geblieben sei sie laut Ansicht von 60 Prozent der Befragten (2018: 62 Prozent). Dass sie bei Job und auch beim Geld schlechter dastehen als noch im Vorjahr, glauben, so wie bereits bei der Umfrage von Ende 2018, 14 Prozent der Tiroler.

Sparen oder auf gewisse Dinge verzichten wollen in den kommenden Monaten 72 Prozent der Bevölkerung. 28 Prozent gaben an, dass sie sich in keiner Weise einschränken wollen. Die Hälfte der Befragten, also 50 Prozent, wollen es vermeiden, Produkte zu kaufen, die sie nicht unbedingt benötigen (2018: 48 Prozent). Weniger Restaurants oder Gasthäuser zu besuchen und dafür mehr zuhause zu kochen, nehmen sich 30 Prozent vor. 23 Prozent wollen verstärkt auf Billigprodukte setzen und Markenware im Regal stehen lassen und 22 Prozent möchten sich bei Reisen und Urlauben einschränken, 14 Prozent setzen den Sparstift bei Tagesausflügen und anderen Freizeitaktivitäten an. (bfk)