Uralter Brauch nicht nur zu Neujahr: Die Feder bringt neue Kraft

Von Christoph Blassnig

Stribach – Wenn einen Schwere umgibt, das Leben aus dem Fluss zu geraten droht oder schon erstarrt scheint, lässt einen die Stribacher Bäuerin Karin Halbfurter durch den uralten Brauch des Räucherns spüren, dass es ein Aufatmen und Freiwerden gibt.

Weihrauch bringt das Männliche, Myrrhe das Weibliche ein. Zu beiden traditionellen Wirkstoffen aus fernen Ländern gesellt die Räucherexpertin nicht nur in den Raunächten von Weihnachten bis Dreikönig heimische Kräuter wie etwa Wacholder, Fichten- oder Tannenharz, Salbei, Rose oder Beifuß. „Jeder hat seinen Platz und seine Geschichte. Das ist, was uns zu dem werden lässt, wer wir sind“, sagt Halbfurter. Beim rituellen Räuchern könne man Blockaden, Ängste, Schutzmauern oder Verletzungen überwinden. Über die Jahre ist die leidenschaftliche Bäuerin zum Geheimtipp geworden, wenn Menschen Sehnsucht nach neuen Wegen spüren und Altes zurücklassen wollen. „Das Räuchern ist so alt wie wir selbst und wirkt so intensiv und nachhaltig wie zu allen Zeiten.“ Karin Halbfurter bietet Seminare an, kommt aber auch zum Räuchern vorbei, wenn ein Zuhause von spürbaren Lasten frei werden soll. „Ich gebe manche Anregungen und Ideen, Räuchern geht man am besten selbst.“

Am Neujahrstag pflegt die Familie um den großen Esstisch zu sitzen und einander Geschehnisse aus dem vergangenen Jahr in Erinnerung zu rufen. „Manche unserer Vorhaben für das gerade begonnene Jahr schreiben wir auch auf“, erzählt Karins Mann Michael. Spannend, genau ein Jahr später wieder zu lesen, welche Wünsche man formuliert hat. Die vier Kinder werden erwachsen. „Zu Weihnachten sind wir zum Räuchern durch unser Haus gegangen. Jemand hat das Lied ,Zünd ein Licht an‘ angestimmt. Singend sind wir marschiert, mit einem Gefühl von Harmonie und Verbundenheit“, erinnert sich der Bauer, der sich von der Liebe seiner Frau zum Räuchern hat anstecken lassen.

„Die Räucherschale steht für das Wasser, der Sand darin für die Erde, die Kohle für das Feuer und die Feder für den Wind“, erläutert die Autodidaktin. „Im intensiven Räucherduft verbinden sich diese vier Elemente. Meine Besucher staunen über die Wirkung und schöpfen aus sich selbst neue Kraft.“