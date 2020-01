Wo aus kleinen Tänzern große Stars werden

Am 18. Jänner könnte so mancher Tänzer ins Schwitzen kommen, denn dann findet in St. Johann nicht nur der Tag der offenen Tür der Austria Tanz Akademie statt, sondern auch eine Eignungsfeststellung.

Seit acht Jahren bildet die Austria Tanz Akademie (ehemals Tanz Musical Akademie) Interessierte in den Fächern Ballett, Jazz, Modern, Hip-Hop und Zeitgenössisch aus. Die Ausbildung eröffnet zahlreichen Studenten die Aufnahme und das Studium an den großen Tanz- bzw. Ballett­ausbildungshochburgen im In- und Ausland. Zudem bietet die Akademie in Kooperation mit Schulen wie BORG, HAK

Hasch oder den Tourismusschulen ein breites schulisches Angebot parallel zur Schwerpunktausbildung.

Alle jungen Tanztalente zwischen 13 und 21 Jahren können sich dort weiterbilden. Der Tag der offenen Tür samt Eignungsfeststellung findet am 18. Jänner ab 11.45 Uhr in der Tiroler Ballett­schule St. Johann statt. (TT)