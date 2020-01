Brände, Schlägereien, Reanimation: So verlief Silvesternacht in Tirol

Innsbruck – Die Silvesternacht in Innsbruck verlief mit der neuen Lichtershow heuer zwar leiser als in den Jahren zuvor, nichtsdestotrotz hatten die Rettungskräfte aber auch beim heurigen Jahreswechsel einiges zu tun. In ganz Tirol kam es im Lauf der Nacht immer wieder zur Alarmierungen. Laut der Leitstelle nahmen die Einsatzzahlen sogar um faste in Drittel gegenüber dem Vorjahr zu.

In der Kernzeit zwischen 23.30 Uhr und 2 Uhr Früh gab es insgesamt 160 Alarmierungen, über die gesamte Silvesternacht zwischen 19 Uhr und 5 Uhr Früh waren es sogar 421. Im vergangenen Jahr wickelten die Mitarbeiter der Leitstelle im selben Zeitraum 324 Alarmierungen ab.

Die Stimmung in der Innsbrucker Innenstadt war ausgelassen. Es kam allerdings immer wieder zu Rettungseinsätzen. www.zeitungsfoto.at

Besonders viel zu tun hatte Rettung und Feuerwehr: Es gab 69 Mal Alarm für die Florianis, 346 Mal musste die Rettung ausrücken, sechs Mal wurde die Bergrettung alarmiert. Immer wieder kam es zu Kleinbränden, außerdem wurden mehrfach Rauchentwicklungen von Dachstühlen gemeldet, die aber von den Tiroler Feuerwehren nicht bestätigt werden konnten.

Brände wegen Feuerwerkskörpern

In Alpbach setzte ein pyrotechnischer Gegenstand ein Baumhaus beim Kindergarten in Brand. Gäste eines benachbarten Gasthauses konnten die Flammen eindämmen, die Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig. Durch die Flammen wurden eine Couch und die Holzwände und Decke des Baumhauses beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

In Innsbruck sprengten zwei Unbekannte auf dem Gelände der Technischen Universität gegen 22.35 Uhr den Kunststoffdeckel eines Kiescontainers mit einem Böller. Dieser wurde dabei in zwei Teile zerrissen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb vorerst ergebnislos.

Einen weiteren Feuerwehreinsatz in Innsbruck gab es gegen 1.41 Uhr im Stadtteil Pradl: In der Amraser See Straße hatten Unbekannte eine abgefeuerte heiße Feuerwerkskörper-Batterie in einem Müllcontainer entsorgt, der daraufhin Feuer fing. Die Berufsfeuerwehr musste zur Brandbekämpfung anrücken. Der Container wurde schwer beschädigt.

Auf der Seegrube gab es auch heuer noch ein klassisches Feuerwerk. - Zeitungsfoto.at/LIEBL Daniel

Gegen 6.30 Uhr wurde außerdem ein Balkonbrand in Innsbruck gemeldet. Auch hier rückte die Berufsfeuerwehr an.

Rettung musste Person reanimieren

Die Rettung war vor allem wegen übermäßigen Alkoholkonsums oder Stürzen von Passanten im Einsatz. Auch wegen Verletzungen durch Feuerwerkskörper mussten die Rettungskräfte ausrücken. In der Innenstadt hatten die 50 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Innsbruck im Rahmen der „INNs‘zenierung“ einiges zu tun. Zwölf Mal mussten die Rettungskräfte helfen, hauptsächlich wegen Kreislaufbeschwerden und kleineren Verletzungen. Vier Personen wurden zur Abklärung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. „Aufgrund eines internen Notfalls musste ein Besucher im Nahbereich der Veranstaltung wiederbelebt und unter Reanimationsbedingungen in die Klinik gebracht werden.“, resümiert Einsatzleiter Thomas Gierl.

Gegen 4 Uhr Früh mussten die Rettungsmannschaften zu einem Unfall im Brettfalltunnel auf der Zillertalstraße ausrücken. Dort hatte ein Auto die Tunnelwand touchiert. Es gab zwei Verletzte.

Die Besucher in Innsbruck begrüßten das Jahr größtenteils friedlich und ausgelassen. www.zeitungsfoto.at

Streitereien eskalierten

Polizei und Rettung waren schließlich auch wegen tätlicher Auseinandersetzungen im Einsatz. So kam es gegen 23.25 Uhr vor einem Lokal in der Valiergasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Dabei wurden insgesamt zwei Österreicher im Alter von 41 und 53 Jahren, ein 26-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Syrer mit Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug ein 35-jähriger Haller die hintere Fensterscheibe eines Taxis ein und riss den Tankdeckel des Fahrzeugs aus. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

Eine weitere Auseinandersetzung gab es gegen 1.25 Uhr in einer Wohnung in Innsbruck-Saggen. Dort gerieten ein 44-jähriger und ein 42-jähriger Innsbrucker aneinander. Nachdem der Ältere dem Jüngeren mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, musste dieser mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck überstellt werden.

In Mils musste die Polizei außerdem wegen eines Einbruchs ausrücken: Ausgerechnet in der Silvesternacht stiegen Unbekannte über eine Terrassentür in eine Wohnhaus ein. Als die Besitzer den Schaden kurz nach Mitternacht entdeckten, hatten sich die Kriminellen bereits mit Goldmünzen, Schmuck und Bargeld abgesetzt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)