Österreichs Neujahrsbaby in Salzburg geboren, erste Tirolerin heißt Leonie

Wien, Innsbruck – Das österreichische Neujahrsbaby dürfte dieses Jahr aus der Stadt Salzburg kommen, wie am Vormittag bekannt wurde. Im Uniklinikum ist um 0.01 Uhr die kleine Kalina auf die Welt gekommen. Wie eine Hebamme der Wochenstation zur APA sagte, war das Mädchen bei der Geburt 3380 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Es ist das zweite Kind der Mutter und kam per Kaiserschnitt zur Welt.

Zuvor hatte der in Niederösterreich auf die Welt gekommene Julian als Neujahrsbaby gegolten: Vier Minuten nach Mitternacht wurde er im Krankenhaus Amstetten geboren. Für die in Waldhausen lebenden Eltern ist es bereits das dritte Kind, wie das Krankenhaus mitteilte. Julian war bei seiner Geburt 50 Zentimeter groß und 3650 Gramm schwer. Zwei Minuten später erblickte in der Grazer Universitätsklinik Antonio Christian das Licht der Welt. Nach Angaben der Klinik ist der 50 cm große und 3305 Gramm schwere Bub das erste Kind seiner Eltern, die in St. Andrä bei Graz wohnen.

Tiroler Baby kam per Spontangeburt

Aus Tirol wurde die Geburt der kleinen Leonie um 0.28 Uhr im Krankenhaus Hall gemeldet. Sie wiegt 3760 Gramm und ist 52 cm groß. Für die im benachbarten Absam lebenden Eltern ist sie laut Mitteilung des Krankenhauses das erste Kind.

Am Ende war dann doch ein kleines Mädchen um ein Eitzerl schneller, wie man es auf gut oberösterreichisch so sagt: Im Krankenhaus Steyr ist um 0.08 Uhr Lina auf die Welt gekommen und hat dem waschechten Bayern Leopold Frank noch den Titel als Neujahrsbaby im Bundesland weggeschnappt.

Wie das Land Oberösterreich am Mittwochmorgen der APA mitteilte, ist das Mädchen 50 Zentimeter groß und 3290 Gramm schwer. Seine Eltern kommen aus der Ortschaft Neuzeug in der Gemeinde Sierning. Ob Lina bereits Geschwister hat, war zunächst nicht bekannt.

Zuvor war als oberösterreichisches Neujahrsbaby der kleine Leopold Frank vermeldet worden. Der Bub wurde um 0.40 Uhr im Krankenhaus Braunau geboren. Er misst 50 Zentimeter und ist 3500 Gramm schwer. Seine Eltern stammen aus der Gemeinde Malching in Niederbayern, die an den Bezirk Braunau grenzt.

Im Eisenstädter Krankenhaus ist um 2.18 Uhr ein 54 cm großer und 3494 Gramm schwerer Bub geboren worden. Für seine aus Ungarn stammenden Eltern ist es nach Auskunft des Spitals das zweite Kind.

Per Wassergeburt ist um 2.09 Uhr Lorena in Hallein in Salzburg geboren worden. Sie wiegt 3380 Gramm und ist 52 cm groß. Es handelte sich nach Auskunft des Krankenhauses um eine Spontangeburt. Lorena ist das erste Baby seiner in der Stadt Salzburg lebenden Eltern.

Weltweit 392.000 Neujahrsbabys

Am ersten Tag des neuen Jahres werden nach Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks UNICEF weltweit mehr als 392.000 Kinder geboren. Mit 67.385 kommen die meisten dieser Kinder in Indien zur Welt, teilte Unicef in der Nacht auf Mittwoch in New York mit.

Auf den Plätzen folgen China (46.299), Nigeria (26.039), Pakistan (16.787), Indonesien (13.020), die USA (10.452), der Kongo (10.247) und Äthiopien (8.493). Das allererste Baby des neuen Jahres wird wahrscheinlich auf der Pazifikinsel Fiji geboren worden sein.

UNICEF rief zu einem besseren Schutz und einer besseren medizinischen Versorgung von Babys auf. Weltweit seien 2018 rund 2,5 Millionen Neugeborene in ihrem ersten Lebensmonat gestorben, ein Drittel davon an ihrem ersten Lebenstag. Mehr als 2,5 Millionen Babys seien tot auf die Welt gekommen. Die Gründe seien bei besserer medizinischer Versorgung meist vermeidbar. (APA)