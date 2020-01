Gemischte Reaktionen zur „INNS‘zenierung“ in Innsbruck

Innsbruck — Das alte Bergsilvester hat ausgedient: Innsbruck präsentierte sich pünktlich zum Start in eine neue Dekade mit eine Lichtershow und bis zu 70 Meter hohen Wasserfontänen den Silvesterbesuchern. Zum ersten Mal verwandelte sich der Inn in eine 200 Meter lange Bühne, auf der zum Jahreswechsel die Video- und Lasershow mit Wasserfontänen und Nebeleffekten umgesetzt wurde. Laut den Veranstaltern ging das Konzept voll auf.

Bürgermeister Georg Willi dazu: „Die Begeisterung, die man während der Show im Publikum spürte, ist eine eindrucksvolle Bestätigung für den eingeschlagenen Weg von Stadt und Tourismusverband, das Innsbrucker Bergsilvester zu etwas weltweit Einzigartigem zu machen. Es freut mich, dass der Schritt, nach 25 Jahren auf das Feuerwerk in der Stadt zu verzichten und dafür neue, innovative Wege zu beschreiten, erfolgreich war. Für mich war es ein wirklich gelungener Start ins neue Jahr."

„Schlecht umgesetzt"

Kritischere Stimmen waren dazu aber in den sozialen Netzwerken zu lesen: So ärgerten sich zahlreiche TT-User auf der Facebook-Seite, dass der Blick auf das angekündigte Spektakel nur einigen wenigen gegönnt war, da man — je nachdem wo man stand — nur sehr schlechte Sicht auf die Laserdarbietung hatte. Auch das musikalische Begleitprogramm und die Kosten wurden kritisiert. Viele der Kritiker zeigten sich enttäuscht über die Umsetzung der groß angekündigten Show, die in ihren Augen keine war. Eine Leserin schrieb: „Vom Bergsilvester in den letzten Jahren weit entfernt, hat mir für die vielen Touristen sehr leid getan, waren sehr enttäuscht."

Auch die Tiroler NEOS zeigten sich nach der Silvesterveranstaltung enttäuscht. . „Von den zahlreichen Besucher_innen, hat der Großteil kaum etwas gesehen oder gehört. Für so viel Geld, habe ich mir schon erwartet, dass es wirklich eine Show, ein Spektakel der Extraklasse wird und zwar für viele! Stattdessen gab es für die meisten Menschen gar nichts zu sehen. Das war alles andere als eine Glanzleistung. Nicht einmal 10 Minuten und die waren schlecht gemacht," ärgert sich NEOS-Gemeinderätin Julia Seidl. Sie selbst habe gesehen, wie viele Menschen das Gelände bereits nach den ersten Minuten verließen. „Es waren viele, auch Gäste unserer Stadt, zu Recht, enttäuscht. Das wird auch einen Imageschaden für unser Bergsilvester bedeuten. Es braucht eine schonungslos, ehrliche Nachbearbeitung des ganzen Projekts", glaubt die Politikerin.

Touristiker sind zufrieden

Der großen Bedeutung des Innsbrucker Bergsilvesters für den Tourismus sind sich die Touristiker bewusst, sie sehen die neue „INNS'zenierung" aber positiv: „Innsbruck hat zu Silvester de facto eine Vollauslastung. Mit der INNS'zenierung, aber auch mit dem abwechslungsreichen Programm, das die Stadt rund um den Jahreswechsel bietet, machen wir Innsbruck so für Gäste zum beliebten Ziel für alpin-urbane Silvestertage" so Karin Seiler, Geschäftsführerin Innsbruck Tourismus in einer Aussendung. Positiv sieht sie, dass Fotos und Videos der neuen Show international verbreitet wurden und Innsbruck dadurch bei Touristen noch bekannter wird.

Auch der für Sicherheit, Veranstaltungen und Tourismus zuständige Vizebürgermeister Franz X. Gruber war mit der Show zufrieden: „Es war schön zu sehen, wie gut die neue INNS'zenierung angenommen wurde, die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Die Kombination aus dem traditionellen Feuerwerk auf der Seegrube und das neue Programm am und mit dem Inn hat für jeden etwas dabei gehabt. Die Reaktionen waren zum überwiegensten Teil positiv, was den eingeschlagenen Weg für die Zukunft des Bergsilvesters bestätigt." (TT.com)