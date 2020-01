100.000 Bilder von Innsbruck: Der inoffizielle Stadtchronist

Von Markus Stegmayr

Innsbruck – Christian Niederwolfsgruber lernt man spätestens dann kennen, wenn man in Innsbruck Demonstrationen beiwohnt, Konzerte besucht oder Lesungen lauscht. „Im Schnitt bin ich fotografierend täglich bei einer Veranstaltung“, sagt Niederwolfsgruber, der seit rund zwei Jahren in Pension ist. „Ich bekomme bis zu 10 Einladungen pro Tag.“ Die Wahl, welche Veranstaltung er nun wirklich besucht, fällt ihm aufgrund der Überfülle nicht immer leicht. Die Auswahlkriterien hat er aber grundsätzlich klar definiert. „Ich sehe meine Fotoarbeit als Ergänzung zur klassischen Medienöffentlichkeit“, streicht er hervor. Es gehe ihm darum, das zu dokumentieren, was von den „Massenmedien nicht oder nur unzureichend dokumentiert wird“.

Insofern bezeichnet Niederwolfsgruber seine Fotografien und seine Tätigkeit auch als „politisch“. Deshalb will er auch unter anderem Randgruppen, Flüchtlinge oder Aktivisten fotografisch festhalten und diesen damit Einzug in das „inoffizielle Archiv der Stadt“ ermöglichen. Eine Anleitung, selbst politisch aktiv zu werden, soll seine Arbeit aber nicht sein. Trotzdem hat der Urheber der Fotos ganz klare politische Ansichten. „Ich bin in meiner Zeit in Wien in den 70er-Jahren politisch links sozialisiert worden“, gibt er zu Protokoll. Darüber hinaus hätte der Film „Z“ von Constantin Costa-Gavras, der gemeinhin als Klassiker des politisch engagierten Kinos gilt, ihn ursprünglich zur Fotografie gebracht. Zudem arbeitete Niederwolfsgruber fast 10 Jahre bei einer politisch linksstehenden Partei in Tirol.

Neben der Intention seiner Fotografien und seiner politischen Haltung insgesamt ist ihm über die Jahrzehnte auch das Handwerk und das Handwerkszeug an sich wichtig geworden. „Mittlerweile habe ich außerdem ein Auge für Blickwinkel, Situationen und Augenblicke entwickelt“, meint Niederwolfsgruber.

Auch die sozialen Netzwerke haben seine Arbeit verändert. „Ich bin nicht nur offline gut vernetzt“, sagt er. Seine Werke verbreitet er jedenfalls mit einem Link zu seinen Google-Fotos stets auch via Facebook, wo diese auch, dank seiner guten Online-Netzwerke, auf gute Klickzahlen verweisen können.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In Zukunft will Niederwolfsgruber, trotz Pension, nicht leisertreten. In Letzterer sieht er sogar einen großen Vorteil: „Ich kann mir jetzt aussuchen, wo ich hingehe und fotografiere.“ Auch finanzielle Aspekte sind für ihn nicht mehr drängend. „Nur selten bekomme ich von manchen Institutionen für meine Fotoarbeit etwas bezahlt“, betont er. Das Geld stehe aber keinesfalls im Vordergrund, da er finanziell gut genug abgesichert sei. „Ich bin aber derzeit gut ausgebucht“, schließt er lächelnd. Man darf sich also sicher sein, dass man Niederwolfsgruber bald wieder bei Veranstaltungen in Innsbruck begegnen wird.