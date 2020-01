Alpenverein Landeck will den Blick für Lawinen schärfen

Welche Ausrüstung gehört in den Tourenrucksack, wie bewegt man sich sicher im Gelände und wie minimiert man das Risiko, von einer Lawine erfasst zu werden? Für einen sicheren Start in die Tourensaison lädt der Alpenverein Landeck auch heuer wieder am 13. Jänner zum „Lawinen Update" nach St. Anton. „Das ist eine Gelegenheit, sich zum Start in die Tourensaison zu informieren, sein Wissen aufzufrischen und sich an einem kurzweiligen Abend das Rüstzeug für eine sichere Wintersaison zu holen", erklärt Michael Larcher, Leiter der Bergsport-Abteilung im Alpenverein. In einem rund zweistündigen Vortrag wird er verschiedene Lawinenereignisse der letzten Winter beleuchten und dabei helfen, den Blick für Gefahrenmuster zu schärfen. Der Eintritt zur Veranstaltung, die um 19 Uhr im Arlbergsaal startet, ist frei. (TT)

