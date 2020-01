Anklöpfler in Kufstein und Kitzbühel spendeten 10.000 Euro

Die Freude am Singen brachte Monika Brix, Marianne Aschaber, Renate Rieser und Helga Obwaller dazu, sich in der Adventzeit aufzumachen und den alten Brauch des Anklöpfelns auszuüben. Der Name der Gruppe „Rund um d' Salv" zeigt, wo die vier als Hirten verkleideten Frauen anklöpfeln. Ganze 52-mal zogen sie mit einem Haselnuss-Stock in der einen Hand, einer Laterne in der anderen, Vollbart und traditioneller Joppe durch die Orte in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel und stimmten ihre Lieder an. Im Dämmerlicht der Laterne überbrachten sie Lieder über die Herbergsuche und die Geburt Jesu, berührten dadurch die Menschen und ließen den Stress der Vorweihnachtszeit vergessen. Wenn sie dann auch noch für einen guten Zweck — die Förderung behinderter Kinder in der Region — sammelten, öffneten sie vollends die Herzen der Zuhörer. Auf diese Weise konnte die Anklöpflergruppe einen Spendenbetrag in Höhe von 10.000 Euro für den Verein „Schritt für Schritt" ersingen. Dieser kann die große Spende heuer besonders gut gebrauchen, wird damit doch nicht nur die notwendige Förderung der Kinder und Jugendlichen finanziert, sondern der Verein plant nun nach zehn Jahren, in eigene Räumlichkeiten — in den Lilienhof in Schwoich — zu ziehen und muss einiges für Therapieeinrichtung aufwenden. (TT)

