Schüler in Telfs helfen bei Aufbau von neuer Hockeyakademie

Telfs – An der eco Telfs – Handelsakademie, Handelsschule, Aufbaulehrgang – entsteht die tirolweit erste Hockeyakademie mit einer Reife- und Diplomprüfung an einer Handelsakademie (die TT berichtete). Den Aufbau und die Vermarktung der Hockeyakademie des Eishockeyvereines „Telfs Knights“ organisieren Schülerinnen und Schüler der Bundeshandelsakademie Telfs im Rahmen eines Maturaprojektes, betreut von Professor Philipp Hütter. Großes Vorbild der Schülergruppe ist dabei die „Red Bull Akademie“ in Salzburg.

Wie die neue Ausbildungsschiene konkret funktioniert? Die Sport-HAK Telfs übernimmt die fünfjährige Ausbildung mit Schwerpunkt in Sport- und Eventmanagement. Außerdem erhalten die Schülerinnen und Schüler Zusatzausbildungen in Sporttheorie und -psychologie sowie in Vitalcoaching und -management. Methodische Anpassungen an den Trainings- und Wettbewerbsbetrieb sollen – auch im Hinblick auf die Zeiteinteilung – durch eLearning-Programme erleichtert werden.

Das Eishockeytraining wird von den „Telfs Knights“ übernommen, die das Frühtraining für die Sport-HAK jeweils am Dienstag und Donnerstag zwischen 8 und 9.40 Uhr veranstalten. Neben sportpsychologischer und physiologischer Betreuung sowie Weiterbildungseinheiten in Theorie und Taktik wird das Training auch durch Kraft- und Ausdauereinheiten ergänzt. Je nach Leistungsfähigkeit der Eishockey-Talente besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dreimal wöchentlich am Teamtraining der „Telfs Knights“ teilzunehmen – und dort auch Erfahrungen als Spieler der Kampfmannschaft (Tiroler Liga) zu sammeln.

Schüler aus weiter entfernten Heimatorten können dabei die Unterkunft im Internat des Meinhardinums Stams in Anspruch nehmen. Für Verpflegung und Betreuung sorgt das Heim selbst.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Um Teil der Eishockeyakademie zu werden, müssen zuvor sportmotorische Tests der Schule und des Vereins bestanden werden. Außerdem wird die Erfüllung der schulischen Aufnahmekriterien vorausgesetzt und die sportmedizinische Eignung festgestellt.

Am Infotag der HAK Telfs war die Projektgruppe, zusammen mit Vertretern der Hockeyakademie, vor Kurzem bereits mit einem eigenen Stand vertreten. Für alle Interessierten findet am Montag, den 20. Jänner, um 18.30 Uhr im Sportzentrum Telfs noch ein eigener Infoabend statt.

Die Frist für Anmeldungen an der Sport-HAK Telfs (Weißenbachgasse 37) läuft noch bis 28. Februar 2020, die Leistungstests finden am 5. März vor Ort statt. (TT)