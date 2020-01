Fasnacht: Ein tausendfaches „Ja“ zum Imster Schemenlaufen

Imst – Dreikönig, das ist in Imst ein besonderes Datum. Allemal, wenn die vollen vier Jahre wieder vorbei sind. Dann strömen nämlich die Fasnachter wieder zur Vollversammlung. Zum zweiten Mal in der Geschichte fand diese gestern im Mehrzwecksaal der NMS Unterstadt statt. „Der Stadtsaal hätte schon das letzte Mal nicht gereicht“, waren sich Fasnachtsobmann Uli Gstrein und Bürgermeister Stefan Weirather kurz vor Beginn des „Hochamtes“, wie die Versammlung so mancher Fasnachter nennt, einig.

Vizeobmann Manfred Waldner stimmte die Versammlung mit einem Gedicht ein, es folgte die Begrüßung durch Gstrein, dann das Totengedenken. Gstrein erinnerte daran, dass Fasnacht vor allem Jung und Alt zusammenbringe und dass man sich 2016 zuletzt auf das Beharren auf den vierjährigen Rhythmus geeinigt habe. „2016 und vier gibt 2020“, stellte er fest und daher gleich danach die Frage, „ob ’mer huire in d’Fasnacht giahn“. Die Antwort war ein tausendfaches, donnerndes „Ja“. Die Musikkapelle Imst unter ihrem neuen Kapellmeister Josef Schiechtl stimmte den Fasnachtsmarsch an, die Roller und Scheller zeigten ihr erstes Gangle – die Fasnacht 2020 mit dem Höhepunkt des Schemenlaufens am 9. Februar ist damit offiziell eröffnet.

Dietmar Ewerz, Daniela Pfeifer und Obmann Uli Gstrein (v. l.) präsentierten den Fasnachtern im vollbesetzten Saal das neue Plakat. - Paschinger

Änderungen gab es in der Organisation: Johannes Scheiber ist neuer Archivar, Philipp Larcher die neue Hexenmuater, Franz Mehlmann leitet die Hexenmusig, die Wagenbauer werden von Ronny Hechenberger angeführt und Säckelmeister der Roller und Scheller ist Reinhard Posch.

Auch galt es, das neue Fasnachtsplakat zu präsentieren. Gestaltet wurde es, wie berichtet, von der Imster Künstlerin Daniela Pfeifer. (pascal)

