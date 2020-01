In Telfs regiert ab jetzt der „Naz“

Die traditionsreichen Fasnachten in Tirol nehmen ab nun volle Fahrt auf: Während in Imst am Dreikönigstag aus Tausenden Kehlen das „Ja" zum Schemenlaufen erklang (mehr dazu auf Seite 8), wurde am Wasserbühel-Parkplatz im Telfer Obermarkt gestern Abend unter gewaltigem Andrang das „Nazausgraben" begangen.

Der „Naz", eine historische Puppe, ist nicht nur das „liabste Kind" der Laninger-Gruppe (orientiert am „fahrenden Volk" früherer Zeiten), sondern auch Symbolfigur der gesamten Telfer Fasnacht. Wie gewohnt wurde der „Naz" aus einem Kieshaufen geschaufelt und dann allseits mit Geschenken und deftigen Grußbotschaften überhäuft, die schon einen Vorgeschmack aufs große Schleicherlaufen am 2. Februar gaben. Natürlich gab die Puppe, begleitet von „Laninger-Muater", „Voter" und „Kindsdirn", Kostproben ihrer allzu menschlichen Fähigkeiten — sie kann Schnaps trinken, rauchen und in hohem Bogen „speibn".

Das Nazausgraben markierte zugleich den Auftakt für zahllose öffentliche Aktivitäten und Feste der einzelnen Gruppen, die in den kommenden Tagen und Wochen folgen — so bereits am Freitag das „Sunnafestl" im Rathaussaal. Mehr dazu HIER. (TT)