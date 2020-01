Kunst aus Korrespondenzen

Von Peter Unterweger

Lienz – Unter dem Motto „Zwei Künstler – zwei Werke“ stand heuer die Idee des Round Table 22 Lienz, für den beliebten Adventkalender der Stadt erstmals jeweils einen renommierten Osttiroler Künstler und einen Vertreter der Lebenshilfe-Kunstwerkstatt Lienz zusammenzuspannen. Bereits zum 22. Mal dienten die 24 Fenster der Liebburg, des Lienzer Rathauses, im Dezember als großformatige Bilderrahmen.

In der Auseinandersetzung mit ihrem Gegenüber haben die beiden Partner entweder extra für den Lienzer Adventkalender jeweils eigene Kunstwerke entwickelt oder, wie etwa Michael Hedwig und Beatrix Indrist bzw. Fritz Ruprechter und Klaus Altstätter, sogar gemeinsame Arbeiten geschaffen. Der Mut zu diesem Experiment und der enorme Aufwand haben sich gelohnt: 29.850 Euro erbrachte die Versteigerung der Kunstwerke bei der Auktion am 3. Jänner im Ratsaal der Liebburg. Das Geld kommt in Not geratenen Familien in der Region zugute.

Clemens Erlsbacher mit seiner Arbeit „Auf dem silbernen Tablett“ neben Maria Bussmanns „Rettungsschwimmer“. - Peter Unterweger

Mit jazzigen Klängen sorgte ein virtuos spielendes Gitarrentrio vor Beginn der Auktion für wohlige Atmosphäre, die Gäste wurden mit einem Glas Sekt in spendenfreudige Laune versetzt. Der Lienzer Vizebürgermeister Kurt Steiner stellte in seiner Begrüßung launig fest, normalerweise würden im Ratsaal der Liebburg andere Themen vorherrschen, diesmal handle es sich um Erfreuliches.

Lukas Jungmann vom Verein Round Table 22 Lienz freute sich, dass die spannende Kooperation zwischen geschätzten Osttiroler Künstlern und Zunftgenossen der Lienzer Kunstwerkstatt unter seiner Präsidentschaft durchgeführt werden konnte. Er dankte besonders den Künstlerinnen und Künstlern sowie dem Koordinator der Aktion, dem Kunsthistoriker und Leiter der Lebenshilfe-Kunstwerkstatt Lienz, Rudolf Ingruber. Dieser beschrieb die Entwicklung des Prozesses: Die Vertreter der Kunstwerkstatt suchten sich die Partner aus dem Pool der akademisch gebildeten Künstler aus. Es folgten Kommunikation und Zusammenarbeit. Diese Form der künstlerischen Partnerschaft in solch einem Rahmen sei auch international gesehen einzigartig, stellte Ingruber fest.

Folgerichtig wurden die korrespondierenden Arbeiten nebeneinander auf zwei Staffeleien im Ratsaal präsentiert. Alle 24 Kunstwerke fanden einen Käufer. Die Gemeinschaftsarbeit von Michael Hedwig und Beatrix Indrist „Garten – Flamingo“ kletterte auf 3100 Euro. Den gleich hohen Hammerpreis erreichte das Bild „Chromgelb Hell“ des Lienzer Malers Lois Salcher. Dass auch viele Arbeiten von Künstlern der Kunstwerkstatt auf das Mehrfache ihres Ausrufpreises gesteigert wurden, kann durchaus als große Wertschätzung für diese Künstler und für die erfolgreiche Arbeit dieser Institution gesehen werden.

Beatrix Indrist wählte die Zusammenarbeit mit Michael Hedwig. - Peter Unterweger

Wie die Werke der Künstlerpaarungen miteinander korrespondierten, zeigte die Zusammenarbeit zwischen der akademischen Künstlerin Maria Bussmann und Clemens Erlsbacher. Bussmann steuerte einen Rettungsschwimmer, gefertigt aus Karton, in einer Fischdose bei. Erlsbacher reagierte mit der Arbeit unter dem originellen Titel „Auf dem silbernen Tablett serviert“. Er bastelte aus einer Papprolle und Karton eine Skulptur, bei der eine Dame im roten Badeanzug über eine Rutsche direkt auf das offene Maul eines Haifisches zusteuert. „Mensch verspeist Fisch – Fisch verspeist Mensch“, fasste Rudolf Ingruber zusammen.