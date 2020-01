„Denn Tanz befreit den Menschen“

Lienz – Rhythmisches Workout für Körper, Geist und Seele: Alle, die ihr Talent etwas auffrischen möchten oder erst neu entdeckt haben, sind zu einem klassischen Workout im Bildungshaus Osttirol eingeladen. „Ballett bedeutet in diesem Sinne Balance zwischen Spannung und Entspannung“, sagt die diplomierte Gesundheitspädagogin Irina Falkner. Es handle sich um „ein perfektes Training, um den Körper in ästhetischer Art und Weise in Form zu bringen. Ästhetische Bewegung zeichnet sich hierbei durch geringen Aufwand mit optimaler Wirkung aus. Ziel ist es, den Körper in Achse zu bringen.“ Dieses ganzheitliche Training bringe den Körper in Form. Das Training wird von modernen und afrikanischen Bewegungselementen ergänzt.

Die Lienzer Tanzpädagogin hat ein Programm für insgesamt zehn Abende zusammengestellt. Der erste Termin ist am Montag, 13. Jänner, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr im Bildungshaus Osttirol. Der Kursbeitrag liegt bei 120 Euro. Es wird um eine rechtzeitige Anmeldung im Bildungshaus unter der Telefonnummer 04852/65133 oder per E-Mail an office@bildungshaus.info gebeten. (TT)