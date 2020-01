Aufgeweckter Naz ist bereit für Fasnacht in Fließ

Von Matthias Reichle

Fließ – „Guat gschlafen han i, bis ihr mi gweckt habts“: Fast ein bisschen verschnupft reagierte der Naz auf die Störung. Es ist ein Ritual des Fließer Blochziehens, das sich alle vier Jahre wiederholt. Unter dem Jammern der anwesenden Masken wurde die Symbolfigur der Fasnacht zunächst gesucht und danach „ausgegraben“. „Wegen dem Saufen“ beim letzten Mal hab­e man schlicht vergessen, wo man den Naz damals beerdigt hatte, erklärte der stellvertretende Fasnachtsobmann Karl Lang den Zuschauern, die zum Spektakel erschienen waren, und schickte die Fasnachter aus, die Umgebung zu durchkämmen.

Davor fand im vollbesetzten Via-Claudia-Saal die Vollversammlung des Fasnachtsvereins statt. Mit einem vielstimmigen Ja hatten die Mitglieder dem Blochziehen dabei grünes Licht gegeben. „Es wäre blöd, wenn sie Nein gesagt hätten, nachdem wir bereits eineinhalb Jahre vorbereiten“, schmunzelte Obmann Reinhold Gigele, der die traditionelle Frage gestellt hatt­e, ob man heuer wieder in die Fasnacht gehen soll. Wie das Naz-Ausgraben selbst war dies ein symbolischer Akt.

Das Fließer Blochziehen findet heuer am 16. Februar statt. Rund 220 Aktive machen beim traditionellen Brauchtum, bei dem ein Fichtenstamm durchs Dorf gezogen wird, mit. Die Teilnahme ist ausschließlich Männern vorbehalten.

Während das Naz-Ausgraben in Fließ relativ neu ist und erst zum dritten Mal praktiziert wurde, gibt es die Tradition des Naz-Eingrabens, mit dem die Fasnacht beendet wird, schon länger. Wie sonst nur in der Südtiroler Gemeinde Laatsch findet es in Fließ am Aschermittwoch statt.

Keine große Freude löste das in der Vergangenheit bei so manchem Fließer Pfarrer aus. Der neue Geistliche Chrysanth Witsch dürfte damit keine Probleme haben. „Ich habe mit ihm geredet. Er ist einverstanden, wenn wir das gesittet machen“, erklärte Gigele.