400.000 Krapfen für guten Zweck: Neujahrsempfang des Kiwanis Club Lienz

Von Christoph Blassnig

Lienz – Der Kiwanis Club Lienz verkauft jedes Jahr am Rosenmontag und am Faschingsdienstag Tausende Krapfen, die von Unternehmern zur Verfügung gestellt werden. Der Erlös daraus fließt gemäß dem Kiwanis-Leitsatz „Serving the children of the world“ vollständig in die Nachwuchsförderung. Im Vorjahr hat der Kiwanis Club Lienz sein 25-jähriges Bestehen gefeiert.

Übermorgen um 18.30 Uhr lassen die 20 Clubmitglieder wieder fünf heimische Jungmusiker hochleben. Im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs erhalten die besonders talentierten und engagierten Instrumentalisten einen Förderpreis. „Beinahe zwei Drittel all jener Jungmusiker, die wir in den letzten 20 Jahren unterstützt haben, haben ihr musikalisches Talent später zum Beruf gemacht“, betont Kiwanis-Präsident Anton Bergmann.

Bei der Nominierung vertrauen die Kiwanier auf die Musikschullehrer und -direktoren. Die Landesmusikschule (LMS) Matrei-Iseltal hat Karin Gasser zur Preisträgerin erkoren. Sie spielt Oboe und Klavier. Für die LMS Sillian-Pustertal wird die Klarinettistin Leonie Fronthaler ausgezeichnet. Klavier und Orgel sind die Leidenschaft von Mathias Bergmann von der LMS Lienzer Talboden. Die Musikschule Mölltal hat Melanie Weitlander (Querflöte) empfohlen. Lorenz Fronthaler erhält Privatunterricht und beweist großes Talent an der Tuba. Alle fünf Instrumentalisten stehen beim Empfang im Saal der Landesmusikschule Lienz auf der Bühne und entbieten Hörproben ihrer Kunst.