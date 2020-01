Vereine in Kirchbichl und Hopfgarten: Gegen Barrieren im Kopf

Eine Arbeit, die Freude bereitet, wünschen sich auch Menschen mit Behinderung. Die Werkstätte Kirchbichl und die Integrative Beschäftigung in Hopfgarten suchen stets neue Kooperationsfirmen, die diese Träume ein Stück weit erfüllen können. So wie bei Andreas Auer. Er arbeitet zwei Tage pro Woche in der Firma Maschinenbau Klingler in der Wildschönau mit. Was so selbstverständlich klingt, ist für den jungen Mann mit Behinderung die Erfüllung eines großen Traumes. „Ich helfe beim Schneiden und beim Sortieren. Ich räume auch zusammen und bringe den Metallabfall nach draußen", berichtet Auer. Er kümmert sich um kleinere Aufgaben, für die kaum wer Zeit hat.

Für die fix angestellten Mitarbeiter ist das aber genau die richtige Unterstützung. „Wir sind mit Herrn Auer sehr zufrieden, er ist gewissenhaft und wir wissen inzwischen gut, welche Aufgaben wir ihm übertragen können. Und wenn wir mal nicht weiterwissen, können wir beim Jobcoach des Diakoniewerks anrufen", berichtet Firmenchef Norbert Klingler. „Andi ist eine Bereicherung für unser Betriebsklima und wir können solche Mitarbeiter jedem Betrieb nur weiterempfehlen", ergänzt Klingler. Damit Menschen mit Behinderung dort arbeiten können, wo alle anderen auch arbeiten, bietet das Diakoniewerk eine Unterstützung durch pädagogische Fachkräfte. „Je mehr Menschen mit Behinderung in allen möglichen Berufsfeldern mitarbeiten, desto selbstverständlicher wird es. Mit der Integrativen Beschäftigung wollen wir nicht nur den jungen Menschen eine Chance zur Verwirklichung ihrer Träume bieten, sondern auch Vorurteile und gedankliche Barrieren in den Köpfen der Gesellschaft abbauen", erklärt Stephan Mader vom Diakoniewerk Tirol. (TT)