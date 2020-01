Alte Briefe gefunden: Kein Happy End bei Suche nach Schwarm der Jugend

Von Helmut Mittermayr

Reutte, Oberpfalz, Kaufbeuren – Rosamunde-Pilcher-Filme könnten nicht herzzerreißender sein. Während sie ihrem Publikum aber ein Happy End gönnen, ist das Leben oft weniger gnädig. Die intensive Suche nach einem Jugendfreund aus dem Außerfern, den eine Frau aus Bayern kennen gelernt und aus den Augen verloren hatte, weil ihre Mutter seine Briefe 52 Jahre lang versteckt gehalten hatte, hat zwar Erfolg gezeigt, der Gesuchte dürfte aber nicht mehr leben.

Die Vorgeschichte: Die damals 17-jährige Anni Böhm aus der Oberpfalz hatte einen 20-jährigen Außerferner namens Roland Sch. kennen und wohl auch sehr, sehr schätzen gelernt, der mit seinem Tiroler Bekannten Max ins Deutsche auf Besuch mitgekommen war. Als Max seinen eigenen „Besuchsgrund“ ins Inntal „wegheiratete“, riss auch das zarte Band zwischen Anni und Roland – vermeintlich. Denn was Anni nicht wusste, war, dass der junge, damals 20-jährige Außerferner ihr weiterhin Briefe geschrieben und sie gebeten hatte, sich doch zu melden. So aber nahm das Leben für beide einen anderen Lauf. Anni Böhm heißt nun Eichenseer, lebt weiter in der Oberpfalz und hat selbst Familie. 52 Jahre später, als Annis hochbetagte Mutter im vergangenen Herbst ins Altenheim musste, machte sie sich daran, deren Hausstand aufzulösen. Dabei stieß sie auf die von ihrer Mutter versteckten an sie gerichteten Briefe.

Anni Eichenseer ließ es keine Ruhe mehr und sie hoffte, dass ihr Jugendfreund vielleicht doch noch aufzufinden sei, und wollte ihm unbedingt erklären, wie alles gekommen ist. Sie wandte sich an die Tiroler Tageszeitung mit der Bitte um Hilfe. Der TT-Bericht über ihr Schicksal löste viele Diskussionen, Reaktionen und Recherchen aus und wurde im Netz gleich Hunderte Male geteilt. Eine Runde in Vorderhornbach besprach den Fall ebenso und glaubte, mehr über den Gesuchten zu wissen.

Ein junger Lechtaler kam persönlich in die Reuttener TT-Redaktion, um einen Namen ins Spiel zu bringen. Und ja, Roland „Sch ..........“ stimmte – Anm. d. Red: Aus medienrechtlichen und -ethischen Gründen konnte und kann der Name auch jetzt nicht zur Gänze veröffentlicht werden. Die Lechtaler Runde wusste nun jedenfalls, um wen es sich handelte, rekonstruierte Lebenssituationen und machte sich auf die Suche nach ihm. Der ehemalige Vorderhornbacher war schon als Volksschulkind mit der Mutter in den Raum Reutte verzogen. Als Erwachsener richtete er seinen Lebensmittelpunkt schließlich eine Autostunde nördlich von Reutte im Allgäu ein. Dort hatte er im Raum Kaufbeuren auch eine Familie gegründet. Im März 2017 ist er verstor- ben, wie eine Parte belegt.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Anni Eichenseer wurde am Donnerstag von der TT informiert. Die Enttäuschung war ihr auch fernmündlich anzumerken. „So ist das Leben“, wiederholte sie mehrere Male. Dann dankte sie allen Lesern herzlich, die sich für sie solche Mühe gemacht hatten. Exakte Informationen über den letzten Verbleib von Roland gingen der 69-Jährigen zu, um vielleicht noch in anderer Form Lebwohl sagen zu können.