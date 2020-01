“Zukunftswerkstatt“: Die Welt auf den Kopf stellen, um sich selbst zu finden

Von Michael Domanig

Innsbruck – „Zukunftswerkstatt“ nennt sich ein österreichweit neues Angebot der Jesuiten in Innsbruck, das sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren richtet: Im Gebäudekomplex des Jesuitenkollegs in der Sillgasse entstehen derzeit großzügige Räume für junge Menschen – „besonders für jene, die vor wichtigen Entscheidungen stehen, die nach Matura oder Studium nicht wirklich wissen, was sie machen sollen, einen Ort der Stille und Ruhe suchen oder diverse Brüche erlebt haben und jetzt nochmals über ihr Leben nachdenken wollen“, erklärt Pater Helmut Schumacher. Der 44-Jährige leitet neben der Zukunftswerkstatt bereits das Jugendzentrum MK.

Angesprochen würden auch Menschen, „die konkrete Fragen zu Gott haben oder vielleicht auch nachdenken, ob ein geistlicher Beruf etwas für sie wäre“, so Schumacher, der aber klarstellt: „Das Haus ist offen für alle jungen Frauen und Männer, die auf der Suche sind, eine Religionszugehörigkeit ist nicht erforderlich.“ Eine Offenheit für den „Geist der Räume“ sollte man jedoch mitbringen und „keine Angst vor Berührungspunkten mit Spiritualität haben“.

Das Programm für 2020 ist vielfältig, es reicht von Exerzitien und Bergwochenenden über das „Magisfestival“ im Mai bis hin zum Projekt „Aussteigen!“, bei dem die Teilnehmer fünf Monate „anders leben“ – inklusive zehnwöchigem Praktikum in einer anderen Kultur. „Man kann aber einfach auch einige Tage oder bis zu ein Jahr lang mit uns mitleben, sich in unseren Alltag einklinken und daneben dem eigenen Leben nachgehen“, erklärt Schumacher.

Eingerichtet werden – auf ca. 400 m2 – eine abgeschlossene Wohnung im Jesuitenkolleg, fünf Gästezimmer, in denen die jungen Erwachsenen Quartier beziehen können, dazu ein Meditations- und ein Kreativraum sowie eine Wohn- und Essküche. Für größere Veranstaltungen können die Gästezimmer des Kollegs mitgenutzt werden, auch der schmucke Jesuitengarten steht bereit.

Die Jesuiten investieren laut Schumacher über 300.000 Euro in die neu gestalteten Räume, sie erhalten auch Spenden von Diözesen, anderen Ordensgemeinschaften und Einrichtungen. Ziel ist es, die Zukunftswerkstatt im Februar oder März zu beziehen.

Die Veranstaltungen seien relativ kostengünstig. „Wenn man die Kosten nicht aufbringen kann, soll es daran aber nicht scheitern“, betont Schumacher: „Das Finanzielle ist in allen Dingen nachgeordnet.“

Die ersten Rückmeldungen seien positiv: „Wenn ich mit Studierenden und jungen Erwachsenen über die Zukunftswerkstatt rede, höre ich: ,Super, dass ihr das macht, ich stehe selbst vor großen Entscheidungen und wäre froh, Hilfe zu bekommen.‘“ Veranstaltungen gibt es seit Herbst, die Teilnehmer seien ganz unterschiedlich, darunter auch solche, die in puncto Glauben „fast unbeschrieben“ seien.

In Frankfurt/Main bestehe schon eine Zukunftswerkstatt, die „sehr gut angenommen“ werde, in Österreich gab es so etwas bisher nicht.

Die Standortentscheidung für Innsbruck sei übrigens ganz bewusst gefallen, sagt Schumacher. Mit rund 30 Jesuiten lebt dort die größte Gemeinschaft in Österreich. Die Zukunftswerkstatt füge sich gut in das bunte Angebot mit Theologischer Fakultät, Jesuitenkirche, Canisianum (internationales theologisches Kolleg) und Jugendzentrum ein.

Eine eigene Homepage – www.zukunftswerkstatt-innsbruck.org – geht Ende Jänner online, eine Programmübersicht findet man dort schon jetzt. Nähere Infos und Anmeldung: Tel. 0664/6217173 sowie office@zukunftswerkstatt-innsbruck.org