Immer am Limit: Gerhard Berger ist Zeitzeuge

Zehn Siege und 48 Podestplätze stehen für ihn in der Königsklasse des Motorsports zu Buche. In seiner 13 Jahre dauernden Karriere in der Formel 1 hat der gebürtige Wörgler Gerhard Berger wiederholt für Furore gesorgt.

Auch nach seiner aktiven Zeit im Cockpit blieb er dem Rennsport erhalten. Erst als Motorsportdirektor von BMW, dann als Miteigentümer von Tor­o Rosso. Seit drei Jahren ist er Chef der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). Heute lebt der 60 Jahre alte Tiroler mit seiner Familie in Söll. Berger hat viel zu erzählen und ist der erste Gast in der diesjährigen Zeitzeugen-Gesprächsreihe.

Am Dienstag, 14. Jänner, 19 Uhr, begrüßt Gastgeber und Erfolgsautor Bernhard Aichner die Motorsport-Legende im Großen Saal im Haus der Musik in Innsbruck. Der Eintritt ist kostenlos, es gibt freie Platzwahl. Eine Kartenreservierung ist aber erforderlich. Im Internet unter www.haus-der-musik-innsbruck.at können sich Interessierte die Teilnahme sichern. Platzkarten sind im Vorfeld zudem direkt an der Kassa im Haus der Musik zu erhalten. (TT)