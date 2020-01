Betrunkener wollte in Bayern auf Autobahn nach Polen spazieren

Weil er zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war, hat ein 27-Jähriger einen Polizeieinsatz in Bayern ausgelöst. Als eine Streife den Mann auf der A8 bei Leipheim in Schwaben in Fahrtrichtung München aufgriff, gab der Mann an, er wolle in seine Heimat Polen gehen. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei der Mann stark betrunken gewesen. Er wurde zu einer Raststelle gebracht, wo die Beamten auch sein Auto fanden. Dort habe auch bereits sein Begleiter auf ihn gewartete. Die Polizisten übergaben ihm den 27-Jährigen. (dpa)