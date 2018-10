Muren am Brenner: A22 befahrbar, Tirol aktiviert Lkw-Blockabfertigung

Wipptal — Nach mehreren Murenabgängen durch die heftigen Regenfälle waren am Sonntagabend alle Verkehrsverbindungen am Brenner zwischen Nordtirol und Südtirol unterbrochen. Die Autobahn war zwischen der Grenze und Sterzing gesperrt. In der Nacht auf Montag konnte die A22 zwischen Sterzing und dem Brenner in beide Richtungen wieder geöffnet werden. Allerdings war die A22 Richtung Süden vorerst nur einspurig befahrbar.

Wegen des drohenden Rückstaus wurde in Tirol die Lkw-Blockabfertigung auf der Inntalautobahn (A12) bei Kufstein aktiviert. Die Maßnahme wurde am Montag gegen 5 Uhr angeordnet. Bis auf Weiteres wurde die maximale Zahl an Schwerfahrzeugen mit 300 pro Stunde begrenzt. Laut der bayerischen Polizei baute sich bis dato ein rund fünf Kilometer großer Stau auf. Die linke Spur war für den Individualverkehr durchgängig befahrbar.

Auf der Südtiroler Brennerautobahn erfasste eine Mure insgesamt sechs Auto. - Dolomiten/stol.it

Auch die Brennerstaatsstraße (SS12) musste am Sonntag südlich von Mauls gesperrt werden. Die Sperre ist bis dato noch aufrecht.

Zudem wurde gestern die Brennerbahnstrecke nach einem weiteren Murenabgang gesperrt. Sie konnte mittlerweile wieder freigegeben werden. Allerdings fällt der REX 1827 Innsbruck-Meran am Montag noch auf der gesamten Strecke aus.



Die Unwetter mit teils sintflutartigen Regenfällen haben am Sonntag mehrere Überschwemmungen und Murenabgänge in Südtirol verursacht. Eine Mure hatte am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr auf der Nordspur der A22 etwa fünf Kilometer vom Brenner entfernt sechs Autos erfasst. Wie durch ein Wunder gab es nur einen Leichtverletzten.

Die Feuerwehren wurden laut Landesangaben zu 150 Einsätzen gerufen. Bei der Feuerwehr in Bozen wurde ein Landeslagezentrum eingerichtet. Der zuständige Landesrat Arnold Schuler (SVP) berief für Montagvormittag die Landesleitstelle ein. Für morgen, Dienstag, sei eine weitere Unwetterwelle angekündigt, hieß es.

Murenabgänge im Valsertal und Zillertal

Auch im hinteren Valsertal ab Padaun musste nach Hangrutschen die Straße gesperrt werden. Sie war auch am Montag noch nicht befahrbar.

Im Zillertal und im Tuxertal gingen am Sonntagabend ebenfalls mehrere Muren ab.

In Finkenberg wurde die Gemeindestraße in Richtung Kraftwerk Bösdornau verlegt, auch die Landesstraße musste ab Finkenberg gesperrt werden, dafür wurden die Lawinenschranken geschlossen. Die Straße ist jedoch wieder frei befahrbar. Im Bereich der Avia Tankstelle wurde ein Auto von einer Mure erfasst. Verletzt wurde niemand.

Im Zillertal verlegten mehrere Muren die Straßen. - ZOOM.TIROL

Auf der Schlegeis Alpenstraße nach dem Ortsende von Ginzling ging ein Bach über die Ufer und verlegte die Straße mit Schlamm und Geröll. Die Straßensperre wurde wieder aufgehoben.

Nur noch Wasser und Geröll: Am Abend spitze sich die Situation wie hier in Tux dramatisch zu. - ZOOM.TIROL

Tuxertal kurzzeitig abgeschnitten

Zahlreiche Urlauber und Einheimische waren im Tuxertal am Sonntag zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Die Tuxer Landesstraße konnte in den Nachtstunden wieder freigegeben werden. (TT.com)