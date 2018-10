Alarmstufe rot, Hochwassergefahr und schulfrei in ganz Osttirol

Lienz – Der Regen in Osttirol nimmt kein Ende und die Bezirkshauptmannschaft ist auf den Ernstfall vorbereitet. „Wir haben seit den Morgenstunden die Bezirkseinsatzleitung hochgefahren und alle Blaulichtorganisationen sowie das Bundesheer stehen in Bereitschaft“, erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

Innerhalb von 48 Stunden gingen in Osttirol schon große Mengen Wasser nieder. 129 Millimeter waren es in Sillian, 128,8 Millimeter in Lienz und 127,1 Millimeter in St. Jakob im Defereggen. Die nächsten Niederschlagsspitzen werden für Montagnachmittag und die erste Nachthälfte auf Dienstag erwartet. Zusätzlich droht auch noch orkanartiger Föhnsturm mit Spitzenböen bis 130 km/h. Die ZAMG hat rote Warnstufe für ganz Osttirol und für inneralpine Talorte Nordtirols ausgegeben.

Eine orange Windwarnung gilt für klassische Föhnorte sowie für die Föhnschneisen Nordtirols, besonders im Wipptal und im Oberinntal. Die stärksten Böen werden zwischen Montagabend 18 Uhr und 2 Uhr Dienstagfrüh erwartet.

Schulfrei in ganz Osttirol ab Montagmittag

Ab Montagmittag heißt es auch schulfrei in ganz Osttirol. „Diese empfohlene Vorsorgemaßnahme seitens der Abteilung Bildung des Landes Tirol und der Bezirkseinsatzleitung ergeht wegen der prognostizierten Unwetterereignisse.“ Somit entfällt in Osttirol am Montag der Nachmittagsunterricht. Auch der morgige Dienstag wurde schulfrei erklärt. Die Kindergärten Assling, Thal und Klausenberg geschlossen.

Die Defereggentalstraße wurde nach einem Hangrutsch zwischen Huben und Staller Sattel für den gesamten Verkehr gesperrt. - Brunner Images

Im Defereggental und im Winkeltal kam es am Sonntag zu kleineren Murenabgängen. In Assling ging eine Mure auf den Drauradweg ab. In und um Lienz mussten die Feuerwehrleute Wasser aus übergelaufenen Kanälen abpumpen.

Am Sonntag gegen 14 Uhr ging im Gemeindegebiet von Prägraten im Bereich der Maurer Almen eine Mure ab. Der Weg von Ströden zur Stoana Alm wurde auf einer Breite von etwa zehn Metern und einer Höhe von einem Meter mit Geröll verlegt. Die Straße ist derzeit unpassierbar und wurde bis zur Begutachtung durch einen Landesgeologen gesperrt.

Zugverkehr zwischen Lienz und Spittal wird eingestellt

Bereits in der Nacht auf Montag war es im Defereggen zu einem Hangrutsch gekommen. Die Defereggentalstraße (L 25) wurde zwischen Huben und Staller Sattel für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Ab Montagnachmittag um 14 Uhr ist die Drautal-Bundesstraße (B100) von der Möllbrücke in Kärnten bis zur Osttiroler Grenze für den Durchzugsverkehr gesperrt, wie die Polizei am Vormittag bekannt gab. Ab 17 Uhr wird der Zugverkehr zwischen Spittal und Lienz eingestellt.

Kärnten rüstet sich für Jahrhundertflut

Angesichts der Pegelstände und der prognostizierten Niederschläge Anfang der Woche fand schon am Sonntag in Kärnten eine Sitzung des Landeskoordinationsausschusses statt. Dabei zeigten sich die Einsatzkräfte für das erwartete Hochwasser gewappnet. Laut den Experten deuten die Prognosen immer noch auf ein 30- bis 100-jährliches Hochwasser hin. Der Höhepunkt der Pegelstände wird in der Nacht von Montag auf Dienstag erwartet. Die Staubecken wurden maximal abgesenkt. (TT.com, APA)