Alarmstufe Rot in Osttirol: ,,Bitte bleiben Sie ab sofort zuhause!“

Lienz — Der Regen in Osttirol nimmt kein Ende und die Einsatzkräfte rüsten sich für ein drohendes Hochwasser. In den vergangenen Tagen gingen in Osttirol schon große Niederschlagsmengen nieder. Ein Italientief soll vor allem in der Nacht auf Dienstag erneut viel Regen bringen. Zusätzlich droht auch noch orkanartiger Föhnsturm mit Spitzenböen bis 130 km/h. Die ZAMG hat die Rote Warnstufe für ganz Osttirol und für inneralpine Talorte Nordtirols ausgegeben.

Auch 200 Soldaten stehen für einen eventuellen Assistenzeinsatz des Bundesheeres wegen der derzeitigen Wetterlage in Osttirol und in weiteren Teilen Tirols bereit. „Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, die für einen Hochwasser- oder Sturmeinsatz notwendig sind. Ich bedanke mich bei allen Einsatzorganisationen, die in den letzten 24 Stunden bereits im Einsatz gestanden sind und auch über die Nacht in Bereitschaft sind", betonte LH Günther Platter am Montagnachmittag.



Bezirkshauptfrau Olga Reisner richtete indes am Montagabend einen Appell an alle Osttiroler: „Bitte bleiben sie ab sofort zuhause und lassen sie auch ihr Auto stehen. Die schwierige Wetterlage erfordert besondere Sicherungsmaßnahmen. Durch die hereingebrochene Dunkelheit und fehlende Umgebungswahrnehmung ist man nicht mehr in der Lage, besondere Gefahrenmomente richtig einzuschätzen."

30- bis 100-jährliches Hochwasser möglich

„Diese Vorsorgemaßnahmen sind notwendig, da derzeit ein 30- oder selbst ein 100-jährliches Hochwasser in Osttirol aufgrund der Wetterprognosen nicht ausgeschlossen werden kann. Aber die Behörden sind vorbereitet und haben bereits Maßnahmen wie schulfrei in Osttirol umgesetzt", so Platter weiter.



Die Defereggentalstraße wurde nach einem Hangrutsch die Auffahrt zum Staller Sattel für den gesamten Verkehr gesperrt. - Brunner Images

Auch die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner betonte nach einer Sitzung der Bezirkseinsatzleitung: „Wir sind bestens auf diese außergewöhnliche Wetternacht vorbereitet. Es herrscht eine herausragende Zusammenarbeit aller Blaulichtorganisationen."



Schulfrei in ganz Osttirol

Ab Montagmittag hießt es auch schulfrei in ganz Osttirol. „Diese empfohlene Vorsorgemaßnahme seitens der Abteilung Bildung des Landes Tirol und der Bezirkseinsatzleitung ergeht wegen der prognostizierten Unwetterereignisse." Somit entfiel in Osttirol am Montag der Nachmittagsunterricht. Auch der Dienstag wurde schulfrei erklärt. Die Kindergärten Assling, Thal und Klausenberg geschlossen.



Im Defereggental und im Winkeltal kam es am Sonntag zu kleineren Murenabgängen. In Assling ging eine Mure auf den Drauradweg ab. In und um Lienz mussten die Feuerwehrleute Wasser aus übergelaufenen Kanälen abpumpen.



Am Sonntag gegen 14 Uhr ging im Gemeindegebiet von Prägraten im Bereich der Maurer Almen eine Mure ab. Der Weg von Ströden zur Stoana Alm wurde auf einer Breite von etwa zehn Metern und einer Höhe von einem Meter mit Geröll verlegt. Die Straße ist derzeit unpassierbar und wurde bis zur Begutachtung durch einen Landesgeologen gesperrt.



Einige Straßen mussten in Osttirol bereits gesperrt werden. - Brunner Images

Zugverkehr zwischen Lienz und Spittal eingestellt



Bereits in der Nacht auf Montag war es im Defereggen zu einem Hangrutsch gekommen. Die Defereggentalstraße (L 25) wurde die Auffahrt zum Staller Sattel für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.



Seit Montagnachmittag ist die Drautal-Bundesstraße (B100) von der Möllbrücke in Kärnten bis zur Osttiroler Grenze für den Durchzugsverkehr gesperrt, wie die Polizei am Vormittag bekannt gab. Ab 17 Uhr wird der Zugverkehr zwischen Spittal und Lienz eingestellt. Dies gelte bis vorraussichtlich Dienstag 10 Uhr, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit.

Der Bahnverkehr zwischen Lienz und San Candido/Innichen (Südtirol) bleibt bis auf weiteres aufrecht. Von den Hauptflüssen entlang der Strecke solle keine Gefahr ausgehen. Die Zuflüsse seien derzeit nicht einschätzbar und würden von den Lokführern und Buslenkern permanent beobachtet, hieß es in der Aussendung.



„Zusätzlich wird der Bahnhof Lienz im Bedarfsfall auch während der gesamten Nacht geöffnet bleiben. Zusätzlich werden auch Kundenlenker im gesamten betroffenen Bereich eingesetzt. Gemeinsam mit den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden werden die Lage permanent beobachtet und entsprechende Maßnahmen abgestimmt."

Seit 17 Uhr sind zusätzlich auch noch die Felbertauernstraße (B 108) zwischen Huben und Matrei sowie die Drautalstraße zwischen Mittewald und Thal in beiden Richtungen gesperrt. (TT.com)