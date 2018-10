Sturmnacht in Osttirol: Lage entspannt sich, wichtige Straßen öffnen

Lienz — Sturm und Dauerregen haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Dienstag in ganz Osttirol auf Trab gehalten. Die ganz große Katastrophe blieb zum Glück aus. Die Feuerwehren mussten trotzdem zu Hunderten Einsätzen ausrücken, um umgestürzte Bäume zu entfernen oder überflutete Keller auszupumpen.

"Wir haben die Nacht den Umständen entsprechend gut überstanden. Es gibt bisher keine wesentlichen Personenschäden oder Vermissten. Das ist die gute Nachricht", so die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Die Wettersituation begann sich seit der zweiten Nachthälfte zu entspannen. Die Pegelstände der Bäche und Flüsse sinken deutlich, auch der Regen und der Wind lassen nach.

"Mein großer Dank gilt allen Einsatzorganisationen und Gemeinden, die gestern und die ganze heutige Nacht Unglaubliches geleistet und perfekt zusammengearbeitet haben", so Tirols Landeshauptmann Günther Platter.



Rund 400 Feuerwehrleute standen in Osttirol im Einsatz, dazu noch 60 Kräfte des Roten Kreuzes und weitere von der Bergrettung, des Bundesheeres, des Bezirksbauamts, der Tinetz, der Polizei, der Wasserrettung und der Wildbach- und Lawinenverbauung.



In Arnbach im Gemeindegebiet von Sillian hat der Pegel der Drau in der Nacht die hundertjährliche Hochwassermarke überschritten. Die Drau ist aber dennoch nicht über die Ufer getreten. 37 Personen mussten in Assling wegen drohender Murenabgänge aus ihren Häusern geholt werden. 35 davon konnten bei Bekannten und Verwandten untergebracht werden. Im Ortsteil Thal wurde ein Trinkwasserverbot erlassen.

Bezirk war stundenlang nicht mehr erreichbar

Der gesamte Bezirk Lienz sowie zahlreiche Orte in Osttirol waren stundenlang auf dem Straßenweg nicht erreichbar. Wichtige Verkehrsverbindungen konnten mittlerweile wieder geöffnet werden, unter anderem die B107 Großglocknerstraße und die B100 Drautalstraße bis Kärnten. In Richtung Grenze Südtirol ist die B100 derzeit wieder eingeschränkt befahrbar", berichtete BH Olga Reisner nach der Frühbesprechung und einem Erkundungsflug.

Die B108 Felbertauernstraße wird nicht vor Mittag geöffnet, im Laufe des Vormittags sollen die L26 Kalserstraße und die L 25 Defereggentalstraße wieder öffnen, ebenso auch die Gwabler Straße.

Die Bezirkseinsatzleitung hat drei Notunterkünfte in Osttirol für gestrandete Pendler und Reisende in Matrei, Lienz und Sillian einrichten lassen, die in der Nacht von knapp 100 Personen genutzt worden sind.



Zahlreiche Gemeinden ohne Strom



In mehreren Osttiroler Gemeinden gibt oder gab es Stromausfälle: In Matrei, Kals, Iselsberg-Stronach, Dölsach, Tristach, Innervillgraten, Außervillgraten, Abfaltersbach, Anras, Strassen, Heinfels, Sillian, Kartitsch, Nikolsdorf, Lavant, Obertilliach und Untertilliach.

„Es liegt die Vermutung nahe, dass diese Stromausfälle mit dem aufgezogenen Sturm in Verbindung stehen. Die Experten der Tinetz sind auf Ursachenforschung und bemüht, die Störungen so schnell wie möglich zu beheben", erklärte Bezirkshauptfrau Reisner. Sollte die Bevölkerung weitere nicht angekündigte Versorgungsunterbrechungen feststellen, ersucht die Tinetz um Anruf über die rund um die Uhr zur Verfügung stehende Störungshotline +43 50708 123.



Bahnstrecken in Osttirol und Kärnten gesperrt

Neben zahlreichen Straßensperren ist auch der Zugverkehr betroffen. Das Hochwasser und die Orkanböen der letzten Stunden haben auch im ÖBB-Streckennetz ihre Spuren hinterlassen.

Voraussichtlich den ganzen Tag bleiben die Bahnstrecken zwischen Spittal Millstättersee und Lienz, Lienz und San Candido sowie Faak am See und Ledenitzen gesperrt. Auf der Karawankenbahnstrecke sind schwere Sturmschäden zu beseitigen, bis der reguläre Bahnverkehr wieder aufgenommen werden kann.

Am Montag gegen 19 Uhr musste zusätzlich zum Bahnbetrieb auch der Verkehr der Postbusse in Osttirol weitgehend eingestellt werden. Sämtliche Schienenersatzverkehre in Osttirol können derzeit wegen Straßensperren nicht mehr verkehren. Die ÖBB ersuchen die Fahrgäste um Verständnis für die umgesetzten Verkehrsmaßnahmen. Die Fahrplanabweichungen bleiben bis auf weiteres aufrecht.

Am Montag wurde ab 17 Uhr der Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen wegen der Hochwassergefahr im Drautal zwischen den Bahnhöfen Spittal/Millstättersee und Lienz eingestellt und durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt. Die Busse im Schienenersatzverkehr in Kärnten verkehren so, wie die Drautalbundesstraße passierbar ist.

Der Bahnverkehr zwischen Lienz und San Candido/Innichen (Südtirol) ist derzeit wegen einem Murenabgeng zwischen Thal und Abfaltersbach eingestellt; ein Schienenersatzverkehr ist nicht möglich. Darüber hinaus werden auch Kundenlenker im gesamten betroffenen Bereich eingesetzt. Gemeinsam mit den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden werden die Lage permanent beobachtet und entsprechende Maßnahmen abgestimmt.