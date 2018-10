Südtirol trauert nach Jahrhundert-Unwetter um Feuerwehrmann

Bozen — „Alarmstufe Rot" hieß es seit Montagvormittag in Südtirol — erst 24 Stunden später wurde der Zivilschutzstatus um eine Stufe auf „Orange" herabgesetzt, weil zumindest keine akute Gefahr mehr für die Bevölkerung besteht.

Großer Dank an Einsatzkräfte

Bei der heutigen Pressekonferenz am Vormittag in Bozen sprach Landeshauptmann Arno Kompatscher seinen Dank an Südtirols Einsatzkräfte aus: „Für ihren selbstlosen Einsatz gebührt ihnen tief empfundener Respekt und Anerkennung." Seit Montag, berichtete der Präsident der Freiwilligen Feuerwehren Wolfram Gapp, standen 152 Freiwillige Feuerwehren mit rund 2300 Feuerwehrleuten im Einsatz, in den vergangenen beiden Tagen waren es rund 4000. Das berichtete das Nachrichtenportal stol.it. Alle neun Bezirkseinsatzzentralen wurden besetzt, die Landeseinsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehren in Vilpian wurde besetzt, alle neun Bezirksleitstellen unter dem Vorsitz der Bezirksfeuerwehrpräsidenten wurden einberufen.

Die Investition in Vorbeugemaßnahmen habe sich laut Landesrat Arnold Schuler bewährt: „Wir hatten die Lage sehr gut im Griff". Auch die Koordinierungsmaßnahmen in den Zentralen und Ämtern sowie die Zusammenarbeit mit dem Regierungskommissariat habe sehr gut funktioniert.

Ausdrücklich allen 450 Straßenarbeitern und 25 Technikern, die in nahezu allen Dörfern im Einsatz waren, dankte der für den Straßendienst zuständige Landesrat Florian Mussner. „Niemand von uns", betonte er, „kennt so heftige Windböen", weshalb er von einem Jahrhundertereignis sprach. Nun gehe es an die Aufräumarbeiten, von denen die dringendsten bereits erledigt oder im Gange seien.

Feuerwehrmann von Baum getroffen

Überschattet wurde die Konferenz vom tragischen Tod eines Mitglieds der Freiwilligen Feuerwehr Campill in der Gemeinde St. Martin in Thurn im Gadertal: Er wurde um kurz nach 20 Uhr von einem Baum erschlagen, den der starke Wind zu Fall brachte.

Die Windböen erreichten Stärken mit bis zu 120 Stundenkilometern, die in Südtirol in diesem Ausmaß noch niemals aufgetreten waren. Auch in Mühlwald wurde dadurch ein Mann von einem umstürzenden Baum verletzt. In Schlanders wurde ein Auto von einem Felsbrocken getroffen. Die junge Lenkerin erlitt Verletzungen.

Auch die Lage an der Etsch bei Branzoll war kritisch: Gegen 6 Uhr stand der Wasserpegel dort bei 5,5 Metern, bei einer Uferhöhe von 6,2 Metern. Landesweit fielen bis heute Vormittag durchschnittlich 200 Liter pro Quadratmeter Niederschläge, in Sexten im Pustertal waren es 370 Liter pro Quadratmeter, was der doppelten bis dreifachen Menge entspricht, die sonst in einem Monat niedergeht.

Warnsystem informierte Bewohner

In Innichen und Sexten im Pustertal gab es Überflutungen, die Drau und der Sextnerbach traten über die Ufer. Das Bevölkerungswarnsystem „BIS" hatte die Bewohner um kurz vor 22 Uhr gewarnt und aufgefordert, sich in höheren Stockwerken in Sicherheit zu bringen. Fenster und Türen sollten geschlossen und Lebensmittel, Wertsachen, Bekleidung mitgenommen werden. In Innichen haben es die Feuerwehren mit rund 100 überschwemmten Kellern zu tun. In Klausen herrschte Überflutungsgefahr durch den Eisack. Die Alarmierung erfolgte gegen 23.35 Uhr.

Im Verlauf der Nachtstunden gingen die Pegelstände langsam, aber stetig zurück. Das Hochwasser hat Vintl und Klausen rund anderthalb Stunden früher erreicht, als gedacht. An sieben Stellen drang Wasser durch Dämme, die jedoch stand hielten. Die Pegelstände werden weiter laufend kontrolliert.

Brennerautobahn einspurig befahrbar

Viele Ortschaften, etwa im Schnals- oder Passeiertal sind oder waren wegen Straßensperren von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen starken Windes fiel in mehreren Gemeinden der Strom aus, da Äste auf Leitungen gefallen waren. Darunter litt auch das Telefonnetz. In Gröden waren kurzzeitig 1500 Haushalte betroffen, auch im Ultental gab es wegen des starken Windes Ausfälle. Dort musste nach einem Murenabgang die Straße gesperrt werden. Generell sind in Südtirol derzeit mehr als 20 Straßen von Sperren betroffen.

Eine Übersicht gibt es hier: https://verkehr.provinz.bz.it

Nach Murenabgängen am Sonntagabend ist die Brennerautobahn (A22) wieder einspurig befahrbar, allerdings ist in Richtung Süden die Ausfahrt Trient Nord gesperrt.

Der Bahnverkehr zwischen Innichen und Lienz ist unterbrochen, auch die Rittner Bahnlinie von Oberbozen nach Klobenstein verkehrt nicht.

180 Personen sitzen am Stilfserjoch fest

Auch alle drei Zufahrtsstraßen zum Gebirgspass Stilfserjoch auf einer Höhe von 2757 Metern sind wegen eines heftigen Schneepasses unterbrochen. Seit Samstag sitzen dort circa 180 Personen, darunter Touristen und Personal vom Hotel, fest. Das Stilfserjoch verbindet Bormio im Veltlin (Lombardei) mit Prad im Vinschgau (Südtirol). Im Veltlin kam es zu mehreren Erdrutschen. Die Veltliner Skiortschaft Santa Caterina Valfurva ist vom Rest der Welt abgeschnitten, berichteten italienische Medien. In Trentino wird nach einer Person gesucht, die im Levico-See vermisst ist. In der Trentiner Thermalortschaft Levico mussten 70 Personen ihre Wohnungen verlassen.

Auch die Dolomiten-Bergortschaft Plodn/Sappada, deutsche Sprachinsel in der Provinz Belluno, ist seit Montagnachmittag vom Rest der Welt abgeschnitten. Eine zur Gemeinde führende Straße war wegen eines Erdrutsches unterbrochen, eine zweite wurde wegen der Gefahr einstürzender Bäume geschlossen. Die Stromversorgung wurde unterbrochen. Gebäude entlang des Flusses Piave wurden beschädigt. (TT.com/tst)