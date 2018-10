Überschwemmungen und Sperren: Ein Toter und zwei Verletzte in Südtirol

Bozen — „Alarmstufe Rot" heißt es seit Montagvormittag in Südtirol. Rund 2745 Rettungskräfte standen auch in der Nacht auf Dienstag vielerorts im Großeinsatz. Als im Gadertal gegen 20 Uhr die Gader über die Ufer trat, starb wenig später ein Feuerwehrmann: Er wurde von einem Baum erschlagen. Der starke Wind brachte ihn zu Fall. Auch in Mühlwald verletzte ein umstürzender Baum einen Mann. In Schlanders wurde ein Auto von einem Felsbrocken getroffen. Die junge Lenkerin erlitt Verletzungen.

Als „kritisch" Stuften die Einsatzkräfte bei einer Besprechung zu Mitternacht auch die Lage an der Etsch bei Branzoll ein. Gegen 6 Uhr stand der Wasserpegel dort bei 5,5 Metern, bei einer Uferhöhe von 6,2 Metern. Ein Bersten der Ufermausern aufgrund der Wassermassen könne nicht ausgeschlossen werden.

Warnsystem informierte Bewohner

In Innichen und Sexten im Pustertal gab es Überflutungen, die Drau und der Sextnerbach traten über die Ufer. Das Bevölkerungswarnsystem „BIS" hatte die Bewohner um kurz vor 22 Uhr gewarnt und aufgefordert, sich in höheren Stockwerken in Sicherheit zu bringen. Fenster und Türen sollten geschlossen und Lebensmittel, Wertsachen, Bekleidung mitgenommen werden. In Innichen haben es die Feuerwehren mit rund 100 überschwemmten Kellern zu tun.

In Klausen herrschte Überflutungsgefahr durch den Eisack. Die Alarmierung erfolgte gegen 23.35 Uhr. Die Zivilschutzsirenen stehen bereit, um Hochwasseralarm zu geben. Autos sollten aus Garagen gebracht werden.

Im Verlauf der Nachtstunden sind die Pegelstände langsam, aber stetig zurückgegangen. Das Hochwasser hat Vintl und Klausen rund anderthalb Stunden früher erreicht, als gedacht. An sieben Stellen drang Wasser durch Dämme, die jedoch stand hielten. Die Pegelstände werden weiter laufend kontrolliert.

Brennerautobahn einspurig befahrbar

Viele Ortschaften, etwa im Schnals- oder Passeiertal sind oder waren wegen Straßensperren von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen starken Windes fiel in mehreren Gemeinden der Strom aus, da Äste auf Leitungen gefallen waren. Darunter litt auch das Telefonnetz. In Gröden waren kurzzeitig 1500 Haushalte betroffen, auch im Ultental gab es wegen des starken Windes Ausfälle. Dort musste nach einem Murenabgang die Straße gesperrt werden. Generell sind in Südtirol derzeit mehr als 30 Straßen von Sperren betroffen. Eine Übersicht gibt es hier: https://verkehr.provinz.bz.it

Nach Murenabgängen am Sonntagabend ist die Brennerautobahn (A22) wieder einspurig befahrbar, allerdings ist in Richtung Süden die Ausfahrt Trient Nord gesperrt. Aus Sicherheitsgründen ist auf unbestimmte Zeit auch die Brenner Straße (B182) zwischen Brennersee und Gries am Brenner nicht passierbar. Die weiterführende Staatsstraße SS12 ist in Klausen von einer Mure verlegt worden, dort gibt es im Bereich des Schwimmbades eine Sperre. Der Bahnverkehr zwischen Innichen und Lienz ist unterbrochen, auch die Rittner Bahnlinie von Oberbozen nach Klobenstein verkehrt nicht.

In der Einheitlichen Notrufzentrale sind binnen 30 Stunden 1250 Anrufe eingegangen - damit wurden 536 Feuerwehr- und 352 Rettungseinsätze in Gang gesetzt. Die Bergrettung musste elf Mal ausrücken. (tst)