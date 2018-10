Nach Sturm- und Föhnchaos in Tirol immer noch Sperren

Innsbruck — Der starke Föhn und die Regenfälle der letzten Tage haben ihre Spuren in Tirol hinterlassen. Vom Ober- bis ins Unterland mussten die Feuerwehren wegen der starken Schäden ausrücken. Bäume stürzten um, blockierten Straßen und legten Bahnstrecken lahm. In Osttirol waren in den frühen Morgenstunden noch rund 650 Haushalte ohne Strom. Die Tinetz arbeitete an der Behebung.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Am Mittwochmorgen war noch folgende Bahnverbindungen unterbrochen:

- Brennerbahnstrecke zwischen Innsbruck und Matrei am Brenner: Wegen Instandsetzungsarbeiten nach Unwetterschäden sind zwischen Matrei am Brenner und Innsbruck Hauptbahnhof Zugfahrten nur eingeschränkt möglich. Es kommt zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen bis zu zehn Minuten. Für einzelne Züge ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Auch etliche Straßen sind am Vormittag gesperrt. Die gute Nachricht zuerst: Die wegen Muren gesperrte Felbertauern-Straße konnte wieder für beide Richtungen freigegeben werden. Gesperrt sind derzeit:

- A22, eine Fahrspur auf der Brennerautobahn, zwischen Brenner und Sterzing in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung seit 28.10.2018, bitte vorsichtig fahren.

- B186, Ötztal-Straße, zwischen Sölden und Huben: Sperre nach einem Felssturz. Es gibt keine Ausweichmöglichkeit!

- B111, Gailtal-Straße, zwischen Obertilliach und Maria Luggau in beiden Richtungen gesperrt, Keine Umleitungsmöglichkeit.

- L1, Pirkacher Straße, zwischen Ötting und Oberpirkach in beiden Richtungen gesperrt, Behinderungen durch Erdrutsch.

- L7, Jenbacher Straße, zwischen Straßenkreuzung Jenbach und Maurach am Achensee in beiden Richtungen gesperrt, Umleitung über Maurach oder Wiesing.

- L25, Pass Staller Sattel, Pass Staller Sattel in beiden Richtungen gesperrt, Behinderungen durch Erdrutsch. Außerdem zwischen St. Jakob in Defereggen und Staatsgrenze Staller Sattel in beiden Richtungen gesperrt, Behinderungen durch Sturmschäden.

- L230, Valser Straße, Vals ab StrKm 1,9 in beiden Richtungen gesperrt, Gefahr durch Überschwemmung, Eine örtliche Umleitung ist nicht vorhanden.

- In Bayern kommt es zwischen Inzell und Ruhpolding zu Behinderungen, es besteht Gefahr durch umgestürzte Bäume, Behinderungen durch Aufräumarbeiten.

Windböen mit 109 Stundenkilometern in Bichlbach



Besonders auf den Bergen gab es in der Nacht auf Dienstag verbreitet Orkanböen. Vereinzelt wie etwa auf dem Hochschwab wurden sogar Spitzen von 200 km/h erreicht, am Patscherkofel waren es 133 km/h, am Brunnkogel 124 Stundenkilometer.

Auch in vielen Tälern und im Flachland gab es Sturmböen. Die stärkste Windspitze in den Tallagen wurde in Vorarlberg gemessen: In Schröcken hatte eine Orkanböe 122 km/h. Aber auch in Tirol wehte der Wind heftig. Spitzenreiter war hier Bichlbach mit Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 109 Stundenkilometern. Auch am Mittwoch geht es mit dem Föhnwetter weiter, die Föhnstärke dürfte aber nicht mehr so starke Windspitzen wie am Tag zuvor erreichen. (TT.com)