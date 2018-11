Unwetter in Kärnten: Zwei Drittel des Landes von Schäden betroffen

Klagenfurt – Zwei Drittel des Kärntner Landesgebiets sind durch die Unwetterkatastrophe Ende Oktober in Mitleidenschaft gezogen worden. Mehr als 3000 Quadratkilometer seien betroffen, hieß es am Samstag in einer Aussendung der Landesregierung. In den nächsten Wochen sollen die Schäden erhoben werden, Ziel sei eine Unterstützung aus dem Solidaritätsfonds der EU.

Dazu muss die Schadenssumme 1,5 Prozent des Bruttoregionalprodukts übersteigen, im Falle Kärntens wären das 279,15 Millionen Euro, erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Die Mittel sollen für die Infrastruktur verwendet werden, würden aber nicht sofort fließen. Daher sei Kaiser in Verhandlungen mit der Bundesregierung, von der er sich eine Liquiditätsüberbrückung erhofft.

Laut Landesrat Martin Gruber (ÖVP) beläuft sich die erforderliche Summe für Sofortmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur auf 17 Millionen Euro. Folgekosten, etwa wasserbauliche Maßnahmen, seien in der Schätzung nicht enthalten. Gruber spricht sich für ein Sonderbudget des Landes aus, um nicht das allgemeine Straßenbaubudget zu belasten. Die Forstschäden werden vorläufig auf 35 Millionen Euro geschätzt, zwei Drittel davon entstanden in Oberkärnten. (APA)