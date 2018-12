Ein Jahr nach Felssturz: Vals für Winter gerüstet

Vals – Es war am Heiligen Abend im vergangenen Jahr, als sich gegen 18 Uhr in Vals ein gewaltiger Felssturz ereignete und 150 Menschen im hinteren Ende des Tal einschloss. Insgesamt waren es rund 120.000 Kubikmeter Felsen, Steine und Geröll, die sich an jenem Abend und in den folgenden Tagen lösten und ins Tal stürzten. Gefährdete Häuser wurden evakuiert und eine Notstraße gebaut. Fast ein Jahr nach dem Ereignis, bei dem wie durch ein Wunder niemand verletzt wurde, zeigt man sich in Vals für den Winter gerüstet.

Um die Erreichbarkeit des Valsertals so gut wie möglich sicherzustellen, haben das Land Tirol und die Wildbach- und Lawinenverbauung in Abstimmung mit der Gemeinde provisorische Maßnahmen gesetzt: Die beiden bislang von Panzersperren vorübergehend gesicherten Häuser werden nunmehr durch einen massiven provisorischen Damm geschützt. Sollte eine Sperre der L230 Valser Straße notwendig werden, wird der Verkehr wie bereits im vergangenen Winter umgeleitet. Die Ersatzverbindung wurde mit zusätzlichen Ausweichen versehen und an neuralgischen Stellen mit Leitschienen abgesichert.

„Wir haben die notwendigen Vorkehrungen für den Winter getroffen, von einem nachhaltigen Steinschlagschutz vor allem für die Landesstraße sind wir ein Jahr nach dem dramatischen Felssturz aber noch einige Schritte entfernt“, bedauert Sicherheitsreferent LHStv. Josef Geisler. Die erforderlichen Mittel stünden jedenfalls zur Verfügung. Seitens des Landes und der Wildbach- und Lawinenverbauung sei man bemüht, so rasch wie möglich einen effektiven Schutz für die Valser Bevölkerung zu realisieren.

Der Grund für die zeitliche Verzögerung liegt in den Einsprüchen von zwei Grundeigentümern gegen die Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens. Ende November hat das Landesverwaltungsgericht die Beschwerden der Grundeigentümer abgewiesen, das Agrarverfahren ist damit rechtskräftig eingeleitet. Im Zuge dieses Verfahrens bei der Agrarbehörde werden auch alle für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen notwendigen Bewilligungen erteilt. (TT)