Neue Brücke in Genua soll bis Weihnachten 2019 stehen

Genua – Bis Weihnachten 2019 soll Genua eine neue Brücke zu haben. Dies betonte der Bürgermeister der ligurischen Hafenstadt und Regierungskommissar für den Wiederaufbau des am 14. August eingestürzten Viadukts, Marco Bucci, nach der Einrichtung der Baustelle für den Abriss der Brücke am Wochenende.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Eigentlich hätte der Abriss am gestrigen Samstag beginnen sollen, stattdessen wurde nur die Baustelle offiziell eröffnet. Vor dem Abriss müssen noch einige rechtliche Hürden überwunden werden, denn der Unglücksort ist derzeit noch von der Justiz gesperrt. Bei einer Anhörung am Montag dürfte ein Richter in Genua entscheiden, ob die Abrissarbeiten ungeachtet der laufenden Ermittlungen zur Einsturzursache beginnen dürfen oder nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelte unter anderem gegen den Autobahnbetreiber Autostrade per l‘Italia.

Kosten von 20 Millionen Euro

Wie italienische Medien berichteten, werden die Abrissarbeiten nach Behördenangaben rund 20 Millionen Euro kosten und von fünf italienischen Unternehmen durchgeführt. Zu ihnen zählen auch die Firmen Fagioli und Omini, die an der Abwrackung des 2012 havarierten Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia in Genua beteiligt waren. Die beiden Rumpfteile der Brücke stehen noch.

Zehn Angebote für die Wiedererrichtung der Brücke sind bisher eingelangt. Die größten Erfolgsaussichten, den millionenschweren Auftrag zu bekommen, werden einem Konsortium aus Italiens größtem Baukonzern Salini Impregilo, der in Triest beheimateten Schiffswerft Fincantieri und dem Gleisbauer Italferr, Tochter der Italienischen Staatsbahnen (FS), eingeräumt.

Während eines schweren Unwetters war am 14. August das 40 Meter hohe Polcevera-Viadukt in Genua, auch Morandi-Brücke genannt, auf etwa hundert Metern Länge eingestürzt. 43 Menschen starben. Hunderte Menschen verloren ihre Wohnungen. (APA)