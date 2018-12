Erdbeben nach Ätna-Ausbruch: Zehn Verletzte

Catania – Zehn Verletzte und einige eingestürzte Gebäude sind nach mehreren Erdbeben rund um den Vulkan Ätna auf Sizilien in der Nacht auf Mittwoch gemeldet worden. Viele verschreckte Menschen rannten auf die Straßen.

Zu den Verletzten zählte auch ein 80-Jähriger, der aus seinem schwer beschädigten Haus geborgen werden musste. Mindestens zehn Menschen wurden durch herabfallende Trümmer verletzt. Das Epizentrum des stärksten Erdstoßes von 4.8 auf der Richterskala wurde um 3.19 Uhr in der Provinz Catania gemeldet. Es handelt sich um das heftigste Erdbeben seit Beginn der Ätna-Eruption am Montag. Von den Schäden am stärksten betroffen ist ein Teil der Gemeinde Zafferana Etnea. In der Ortschaft Santa Venerina stürzten Teile der Fassade der Kirche ein.

Eine Strecke der Autobahn Catania-Messina musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, nachdem Risse im Asphalt festgestellt wurden. Zu keinen Behinderungen kam es beim Betrieb des Flughafens von Catania.

Seit Montag in der Früh erschütterten Hunderte leichtere und teils stärkere Beben die Region. Durch die Eruption des Ätna habe sich am Vulkan ein zwei Kilometer langer Spalt aufgetan, aus dem sich Lava ergoss, erklärte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). Am Dienstag war es auch zu einer leichten Lava-Eruption aus dem Inselvulkan Stromboli gekommen.

Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Es kommt immer wieder zu kleineren und größeren Eruptionen. (APA)