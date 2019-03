Flugzeugabsturz in Äthiopien: Offenbar drei Österreicher getötet

Addis Abeba – Beim Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien sind nach Angaben der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines alle Insassen ums Leben gekommen. An Bord der Boeing 737 waren nach ersten Informationen der Airline 149 Passagiere und acht Crew-Mitglieder. Via Twitter bestätigte die Airline, dass es keine Überlebenden gebe. Die Unglücksmaschine war am Sonntagmorgen nahe der Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt. Die Insassen hätten 33 verschiedene Nationalitäten gehabt, meldete die Airline weiter.

Die Maschine befand sich den Angaben zufolge auf einem Linienflug zwischen Addis Abeba und Kenias Hauptstadt Nairobi. Der Funkkontakt zu der Maschine sei wenige Minuten nach dem Start am Sonntagmorgen abgebrochen, erklärte die Airline. Die Boeing stürzte demnach etwa 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt ab.

Hinweise auf österreichische Opfer

Unter den Toten seien 32 Kenianer und 17 Äthiopier, sagte ein Airline-Sprecher der. Offenbar sind auch drei Österreicher ums Leben gekommen. Das ging aus Agenturberichten hervor, die sich auf Informationen des geschäftsführenden Vorstands der Ethiopian Airlines bezogen.

„Es gibt Hinweise, dass sich Österreicher an Bord befunden haben“, meinte dazu der Sprecher des Außenministers, Peter Guschelbauer. Offiziell bestätigen konnte er das auf APA-Anfrage vorerst nicht: „Wir stehen in laufendem Kontakt mit der Fluggesellschaft und den äthiopischen Behörden.“

Absturzursache noch unklar

Die Absturzursache war zunächst unklar. Die Rettungsmaßnahmen liefen noch, meldete die Airline. Via Twitter sprach das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen sein Beileid aus.

Ethiopian Airline gilt als zuverlässige Fluggesellschaft. Sie bietet weltweite Verbindungen, auch nach Frankfurt am Main, München, London, New York, Bangkok und Dubai. Es ist allerdings nicht das erste tödliche Unglück der äthiopischen Fluggesellschaft: Am 25. Januar 2010 stürzte eine Boeing 737-800 der Airline vor der libanesischen Küste ins Mittelmeer, die 90 Insassen starben. Im November 1996 wurde eine Maschine der Airline entführt. Sie war ebenfalls auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi. Die Entführer forderten trotz zu geringer Treibstoffmenge, nach Australien geflogen zu werden. Der Kapitän entschloss sich zu einer spektakulären Notlandung auf dem Wasser vor den Komoren, um möglichst viele Passagiere zu retten. 125 Insassen starben, rund 50 überlebten. (dpa)