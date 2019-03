Nach Absturz: Großbritannien schließt Luftraum für Boeing 737 Max

Singapur, Sydney, Chicago – Nach zwei Abstürzen von Boeings 737-Max-Flugzeugen binnen fünf Monaten zieht die Furcht vor weiteren Zwischenfällen mit den relativ jungen Jets immer weitere Kreise. Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 von Ethiopian Airlines in Äthiopien abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben, unter ihnen drei Österreicher. Im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine der Fluglinie Lion Air in Indonesien 189 Menschen gestorben.

Großbritannien hat am Dienstagnachmittag angekündigt, seinen gesamten Luftraum für Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max zu schließen. Die britische Luftfahrtbehörde teilte mit, sie habe vorsorglich verfügt, alle kommerziellen Flüge von allen Airlines zu untersagen, die im Vereinigten Königreich landen, starten oder das Land überfliegen. Die Anordnung werde bis auf Weiteres in Kraft sein, hieß es. Die Behörde betonte, sie stehe in engem Kontakt mit der europäischen Luftaufsicht EASA. Derzeit nutzen fünf Maschinen des Typs 737 Max Flugbasen in Großbritannien. Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian hat sich am Dienstagnachmittag doch dafür entschieden, den Einsatz ihrer Boeing-Flugzeuge des Typs 727 Max 8 zu stoppen. Norwegian verfügt laut seiner Webseite über 18 Boeing 737 Max 8. Insgesamt haben die Norweger demnach rund 160 Maschinen in ihrer Flotte, auf Langstrecken setzen sie auf ihre Boeing 787 Dreamliner und ihre 737 Max 8. Mehr als 110 Boeing 737-800, mit denen Norwegian auf Kurzstrecken unterwegs ist, sind nach Unternehmensangaben von dem vorübergehenden Stopp nicht betroffen. Malaysia hat ebenfalls allen Flugzeugen des Typs Boeing 737 Max 8 den Betrieb auf seinem Gebiet verboten.

US-Luftfahrtbehörde erließ kein Verbot

Zuvor hatte der südostasiatische Stadtstaat Singapur – er ist eines der wichtigsten Drehkreuze der Luftfahrt weltweit – mit sofortiger Wirkung ein Startverbot für die Maschinen verhängt. Die Flugsicherheitsbehörde in Australien erklärte ebenfalls, die Maschinen dürften dort vorübergehend nicht mehr starten oder landen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hingegen erließ kein Startverbot für die Maschinen. „Diese Untersuchung hat gerade erst begonnen, und uns liegen bisher keine Daten vor, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Maßnahmen zu ergreifen“, teilte die FAA mit. Man werde in Bezug auf die Boeings „geeignete Maßnahmen ergreifen, wenn die Daten darauf hindeuten, dass dies erforderlich ist“.

Im vergangenen Jahr habe es zahlreiche technische Prüfungen und Maßnahmen gegeben, die infolge des Absturzes in Indonesien ergriffen worden seien. Experten der FAA und der US-Transportsicherheitsbehörde NTSB kamen am Dienstag in Äthiopien an, um bei der Klärung der Unglücksursache zu helfen. Auch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) erteilte vorerst kein Startverbot. Sie kündigte allerdings eine Bewertung der Situation aus ihrer Sicht an. Ein Sprecher der Behörde widersprach allerdings Gerüchten, dass eine Sperrung des europäischen Luftraums für den Maschinentyp geplant sei.

Verkehrsminister Hofer verwies auf EASA

Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) verwies am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien erneut auf die Zuständigkeit der EASA und meinte, dass in Österreich konkret immer jedes einzelne Flugzeug gecheckt wird. Im Fall der Boeing 737 Max 8 dürfte es Probleme bei der Software geben, meinte Hofer. Dabei handle es sich jedenfalls um „eine Sache, die schwerwiegend ist“ und für Boeing noch „ein großes Problem“ werde. Allerdings geht der Minister davon aus, dass der Flugzeughersteller dieses „rasch in den Griff bekommt“. Dass es tatsächlich Softwareprobleme gab, hat der US-Flugzeughersteller Boeing mittlerweile eingeräumt. (Anm.: In den neuen Typus Boeing 737 Max wurde eine zusätzliche Software eingebaut, die dafür sorgt, dass die Flugzeugnase nicht zu hoch genommen wird. Diese dürfte sich eingeschaltet haben, obwohl der Flieger im Steigflug war.)

Boeing räumte Softwareproblem ein Der US-Flugzeughersteller Boeing hat ein Softwareproblem bei Maschinen des Typs 737 Max eingeräumt. Man arbeite an einer „Verbesserung der Software", teilte Boeing am Montagabend (Ortszeit) mit. Das Software-Update solle „in den nächsten Wochen" in der 737-Max-Flotte erfolgen. Boeing verwies darauf, dass die US-Luftsicherheitsbehörde FAA die Änderung des Computerprogramms bis April erwarte. Konkret geht es um ein Programm zur Fluglagestabilisierung (MCAS), bei dem es durch falsche Sensordaten zu Problemen kommen kann. Boeing betonte, dass die Piloten „immer in der Lage sind, die Flugkontrolle manuell außer Kraft zu setzen". Die 737 Max sei „ein sicheres Flugzeug". Der deutsche Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt hatte im Ö1-Mittagsjournal den Verdacht geäußert, dass ein Softwareproblem an den Abstürzen schuld sei. Bei den Unglücken seien Ähnlichkeiten aufgefallen, „die ins Auge stechen". Die Software dürfte kurz nach dem Start ohne sichtbaren Grund eingegriffen und die Nase der Maschine nach unten gedrückt haben. Die Piloten hätten „ziemlich verzweifelt versucht", die Nase nach oben zu nehmen. Und als diese wieder nach oben ging, habe die Software wieder eingegriffen und diese runtergedrückt. „Was sie (die Piloten, Anm.) nicht getan haben, was relativ einfach ist, diese Software, dieses System, einfach zu deaktivieren", meinte Großbongardt. „Das ist relativ einfach, das ist mehr oder weniger ein Knopfdruck."

Schon nach dem Absturz der Lion-Air-Maschine im Oktober hatten Ermittler vermutet, dass diese neue Steuerungssoftware der Boeing eine entscheidende Rolle gespielt haben könnte. Der Crash in Äthiopien am Sonntag wies gewisse Ähnlichkeiten auf. Boeing versprach eine rasche Erweiterung der umstrittenen Steuerungssoftware in den kommenden Wochen. Die Aktien des US-Luft- und Raumfahrtriesen schlossen angesichts der Krise am Montag mit einem Minus von 5,4 Prozent.

Zahlreiche Luftfahrtbehörden wollen nun aber offensichtlich nicht bis zum nächsten Boeing-Update warten. Das Startverbot in Singapur soll solange gelten, bis „weitere Informationen gesammelt und das Sicherheitsrisiko neu bewertet“ ist, teilte die Luftfahrtbehörde mit. Betroffen von dem Verbot sind unter anderem die Fluggesellschaften China Southern, Thai Lion, Garuda, Silk Air und Shandong. Das Verbot in Australien hat bisher nur auf die beiden Airlines Silk Air aus Singapur und Fiji Airways von den Fidschi-Inseln Auswirkungen. China und Indonesien hatten den neuen Boeings bereits am Montag ein Startverbot erteilt. Chinas Luftfahrtbehörde verwies in der Begründung des Startverbots darauf, dass es bei beiden Unglücken „gewisse Ähnlichkeiten“ gegeben habe. Beide Flüge waren bei gutem Wetter kurz nach dem Start in Schwierigkeiten gekommen. (APA, TT.com)