Notstand in Sri Lanka: 310 Tote, Suche nach Hintermännern

Colombo – Zwei Tage nach der Serie von Selbstmordanschlägen auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka ist die Zahl der Todesopfer auf 310 gestiegen. Mehr als 500 Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt. Es habe inzwischen 40 Festnahmen gegeben, mehr als 20 Häuser seien durchsucht worden, teilte die Polizei mit.

Für den gesamten Dienstag gilt eine Staatstrauer. Zahlreiche Bestattungen waren geplant. Mit drei Schweigeminuten gedachten die Menschen vor den Kirchen der Opfer der Anschläge vom Ostersonntag. Die Schweigeminuten begannen um 8.30 Uhr – dem Zeitpunkt, zu dem am Sonntag die erste Bombe detoniert war. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt.

Kleriker besuchen die durch eine Explosion beschädigte St.-Sebastians-Kirche. - dpa

Geheimdienst warnte vor Anschlägen

In der Nacht zum Dienstag traten Notstandsbestimmungen in Kraft. Staatspräsident Maithripala Sirisena erklärte den öffentlichen Notstand im Interesse der öffentlichen Sicherheit und der Sicherung der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen für die Bürger. Mit den Regelungen erhalten Sicherheitskräfte außerdem erweiterte Befugnisse, etwa für Durchsuchungen und zur Festnahme von Personen.

erstörung hinterlässt ein Bombenanschlag auf das Hotel Shangri-la in Colombo. - dpa

Die Regierung des asiatischen Inselstaates macht eine einheimische Islamistengruppe namens National Thowheeth Jama‘ath (NTJ) für die verheerenden Anschläge verantwortlich.

Vor den Anschlägen hatte der Geheimdienst des Landes vergeblich gewarnt. Nach den Worten von Kabinettssprecher Rajitha Senaratne gab es vor den Attacken Hinweise auf Anschlagspläne. Ausländische Geheimdienste hätten bereits am 4. April über mögliche Selbstmordanschläge auf Kirchen und Touristenziele in Sri Lanka informiert.

Die ersten Opfer wurden zu Grabe getragen. - AFP

„Wir tragen die Verantwortung, es tut uns sehr leid“, sagte Senaratne im Namen der Regierung. „Wir glauben nicht, dass diese Angriffe von einer Gruppe von Menschen verübt wurden, die auf dieses Land begrenzt waren“, sagte er. „Es gab ein internationales Netzwerk, ohne das diese Angriffe nicht gelungen wären.“

Interpol schickt Experten

Untersucht wird nun, warum Warnungen vor islamistischen Angriffen schon Tage vor den Anschlägen folgenlos blieben. Präsident Sirisena berief ein dreiköpfiges Team ein, um die Anschlagsserie zu untersuchen. Das Gremium soll in zwei Wochen einen ersten Bericht vorlegen. Die internationale Polizeiorganisation Interpol kündigte die Entsendung von Spezialisten mit Expertise in den Bereichen Tatortuntersuchung, Sprengstoff, Terrorismusbekämpfung und Opferidentifizierung an.

Die zerstörte Frontansicht des Restaurants im Kingsbury Hotel in Colombo. - AFP

Einem Bericht der Washington Post zufolge entsandte auch die US-Bundespolizei FBI Ermittler nach Sri Lanka und bot offiziell Unterstützung an, etwa bei Laboruntersuchung von Sprengstoffresten. Die Zeitung beruft sich auf Ermittlerkreise.

Die Selbstmordanschläge waren binnen kurzer Zeit auf drei Fünf-Sterne-Hotels in der Metropole Colombo und auf drei Kirchen in Colombo, im nahegelegenen Küstenort Negombo und in der Ostküstenstadt Batticaloa verübt worden. Zu dem Zeitpunkt waren die Kirchen vollbesetzt mit Gläubigen, die die Ostermesse feierten. In dem Inselstaat sind etwa sieben Prozent der 20 Millionen Einwohner Christen.

Schutz für Christen im Ausland gefordert

Deutsche Politiker von CDU, FDP und Grünen beklagen die gewachsene Bedrohung christlicher Minderheiten in vielen Staaten. „Christen sind weltweit das Ziel von radikalen Muslimen. Das ist eigentlich unverständlich, weil das Christentum ja mit dem Islam verwandt ist“, sagte der Beauftragte der deutschen Bundesregierung für Religionsfreiheit, Markus Grübel (CDU), der Welt.

Der frühere Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte der Bild-Zeitung: „Ich sehe mit großer Besorgnis die wachsende Christenverfolgung im gesamten asiatischen Raum. Nationalistische Bewegungen von Buddhisten, Hindus und Muslimen werden hier immer militanter.“ Er fügte an: „Wir müssen von der Regierung in Sri Lanka, aber eben nicht nur dort, mit allem Nachdruck fordern, dass mehr zum Schutz von Kirchen getan wird.“

UN-Sicherheitsrat verurteilt Anschläge auf das Schärfste

Bei den Anschlägen wurden auch mindestens 37 Ausländer getötet. Unter den Opfern waren Menschen aus Indien, Großbritannien, der Türkei, Australien, Japan, Portugal und den Niederlanden sowie ein Doppelstaatler aus Großbritannien und mindestens vier US-Bürger, darunter ein Deutsch-Amerikaner.

14 Ausländer werden nach Angaben des Außenministeriums Sri Lankas noch vermisst.

Der UN-Sicherheitsrat hat die Anschlagsserie auf das Schärfste verurteilt. Zugleich sprachen er den Familien der Opfer der „abscheulichen und feigen“ Anschläge tief empfundenes Mitgefühl aus, wie es in einer Mitteilung des UN-Gremiums vom Montag (Ortszeit) hieß. Den Verletzten werde eine rasche Genesung gewünscht.

Terrorismus stelle in all seinen Erscheinungsformen eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für den Frieden und die internationale Sicherheit dar, hieß es weiter. Täter, Organisationen und Geldgeber dieser Terrorakte müssten zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden.

Die USA warnten, dass die Anschläge weitergehen könnten. „Terroristische Gruppen planen weitere mögliche Angriffe“, hieß es in den US-Reisehinweisen. Auch das Auswärtige Amt ermahnte Reisende zur Vorsicht.

Für viele Menschen in Sri Lanka brachten die Anschläge schmerzhafte Erinnerungen an den blutigen Bürgerkrieg zurück, der vor zehn Jahren zu Ende gegangen war. Während des 37-jährigen Konflikts mit tamilischen Rebellen wurden Zehntausende getötet.

Zuletzt herrschte relative Ruhe zwischen den überwiegend hinduistischen Tamilen und der buddhistischen Mehrheit der Singhalesen. Den Katholiken wurde eine einigende Rolle zugeschrieben, da es Christen sowohl unter Tamilen wie auch Singhalesen gibt. Dagegen nahmen die Spannungen zwischen buddhistischen Singhalesen und Muslimen zu. Von Angriffen ausländischer Islamisten blieb das Land bisher verschont. (APA, dpa, AFP, TT.com)