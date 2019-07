Letztes Update am So, 14.07.2019 12:23

Erdbeben der Stärke 7,3 in Indoniesien und 6,6 in Australien

In Indonesien und Australien bebte am Samstag die Erde. Die Epizentren lagen in einer Tiefe von zehn Kilometern. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben.