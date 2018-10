Regensburg – Weil ihn der Türsteher nicht in ein Lokal ließ, ist ein 25-Jähriger in Regensburg so in Rage geraten, dass er kurzerhand in die Fensterscheibe des Lokals gesprungen ist. „Das Glas fiel aus dem Rahmen und zerbrach“, teilte die Polizei mit. Der Betrunkene überstand seine Aktion in der Nacht auf Samstag unverletzt.

Bis zur Theke schaffte er es dennoch nicht: Eine Streife nahm ihn über Nacht in Gewahrsam. Nun muss der Mann mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. (APA/dpa)