Aufregung in Wels: Micaela Schäfer strippte bei HTL-Ball

Das Erotikmodel Micaela Schäfer zog am vergangenen Samstag in der Disco-Halle beim Maturaball der HTL Wels blank. Der Direktor will das Ballkomitee anweisen, „dass so etwas nicht mehr vorkommen darf“.