Falsche Hausnummer: Polizei stürmte versehentlich Wohnung von 88-Jähriger

Lüdenscheid – Bei einer Rocker-Razzia in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einer 88 Jahre alten Dame die Tür aufgestoßen und eine Blendgranate gezündet. Die Beamten hatten sich in der Hausnummer vertan. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) stürmte dann statt der Wohnung eines gesuchten Rockers das Wohnzimmer der Pensionistin.

Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag bestätigte, rammten die schwer bewaffneten Beamten am vergangenen Donnerstag gegen 6.00 Uhr die Türen ein und zündeten auf dem Balkon eine Blendgranate. Der überrumpelten Seniorin gehe es gut, sie habe gefasst auf den Einsatz reagiert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Sachschaden sei noch am selben Tag ersetzt worden.

Trotz der Panne war die Razzia letzten Endes erfolgreich: Ein wegen eines versuchten Tötungsdelikts gesuchte Rocker aus Lüdenscheid sowie zwölf weitere Männer in NRW konnten festgenommen werden. Die Polizei beschlagnahmte Schusswaffen und Drogen. (APA/dpa)