Die „Wasserträgerin“ der Golden Globes stiehlt den Stars die Show

Los Angeles — Wie immer posierten die Stars in der Nacht auf Montag vor der Verleihung der Golden Globes auf dem Roten Teppich. Doch mehr Aufmerksamkeit hat mittlerweile — zumindest in den Sozialen Medien — eine junge Unbekannte auf sich gezogen. In einer dunkelblauen Robe steht sie auf Hunderten Bildern hinter den Stars — mit einem Tablett voller Wasserflaschen.

Das #FIJIWaterGirl heißt Kelleth Cuthbert. Fiji Water ist seit vier Jahren Sponsor der Golden Globes. Ob die Photobombs nun ein geschickter Marketing-Gag der Getränke-Firma oder die Idee des Models war, ist nicht bekannt. Auf jedenfall sind nun beide im Gespräch. (TT.com)