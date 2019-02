Dreharbeiten für Musikvideo: Polizei-Spezialkräfte rückten an

Frankfurt am Main – Maskierte Männer mit Maschinenpistolen in einer Tiefgarage – diese Beobachtung ließ einen Mann in Frankfurt die Polizei verständigen. Die Leitstelle zog Interventionskräfte und Spezialeinsatzkräfte aus der ganzen Stadt zusammen und schickte sie zum Einsatzort, wie das Polizeipräsidium am Sonntag mitteilte. Allerdings vergebens, denn es handelte sich um Dreharbeiten für ein Musikvideo.

Das stellte sich allerdings erst bei der Kontrolle der insgesamt 20 Personen aus der Tiefgarage heraus. Die Dreharbeiten für das Rap-Video mussten beendet werden, wie die Beamten berichteten. Nun werde geprüft, ob der Polizei-Einsatz den Verantwortlichen in Rechnung gestellt werden könne. Sie hätten zwar eine Genehmigung des Ordnungsamtes gehabt, doch darin sei von ihnen verlangt worden, die Polizei rechtzeitig zu benachrichtigen. Zu Beginn des Einsatzes am Freitag sei eine solche Information nicht vorgelegen, sagte der Sprecher. (APA/dpa)