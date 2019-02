Zündelnder Hund löste Feuer in Wohnhaus in Israel aus

Tel Aviv – Ein Hund hat nach Darstellung der Polizei ein Feuer in einem Wohnhaus im Süden Israels ausgelöst. Der Brand habe einen großen Schaden an dem Gebäude in Kirjat Gat verursacht, teilte die Polizei am Montag mit.

Auf dem Video einer Überwachungskamera ist der Hund zu sehen, wie er auf der Veranda auf seinen Polster liegt und mit einem Gegenstand spielt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um ein Feuerzeug. Plötzlich leuchten Flammen auf. Der Hund starrt auf die Flammen und fängt an zu bellen. Das Feuer habe sich schnell auf den Rest des Hauses ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand wurden zwei Menschen leicht verletzt. Auf die Frage, was aus dem Hund wurde, äußerte sich die Polizei zunächst nicht. (APA/dpa)