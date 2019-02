Letztes Update am So, 17.02.2019 12:22

Vermisste Frau nach 19 Jahren als Leiche im Gefrierschrank gefunden

Vermutlich hatte ein Stromausfall und die dadurch bedingte Geruchsentwicklung zum Fund der in Zellophan eingewickelten Leiche im Tiefkühlschrank in einem Haus in Palovec in Kroatien geführt.