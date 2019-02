Feuerwehr befreite festgefrorenen Marder von Terrasse in Eben

Eben am Achensee – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee am Dienstagmorgen gerufen: Gegen 7 Uhr entdeckte die Besitzerin eines Einfamilienhauses in der „Lärchenwiese“ einen kleinen Steinmarder auf ihrer Terrasse. Das Tier kam nicht mehr von der Stelle und war offensichtlich festgefroren.

Die Tirolerin wählte den Notruf und vier Mitglieder der Ebener Feuerwehr rückten an. Die Männer konnten das Tier schonend bergen und setzten es anschließend im nahegelegenen Wald aus. (TT.com)