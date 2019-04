Letztes Update am So, 14.04.2019 12:46

Blogger in China wegen Feng-Shui-Kritik zu Geldstrafe verurteilt

Ein Gericht in Peking sah in der Feng-Shui-Kritik eine Verleumdung. Konkret ging es um ein Gebäude, das Stararchitektin Zaha Hadid entworfen hat und der an drei überdimensionale Kieselsteine erinnert. Der Blog verglich ihn mit „Schweine-Nieren“.