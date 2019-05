Sturm am Gardasee: Restaurant schwamm in Peschiera davon

Peschiera — Heftiger Regen und Strumböen sorgten am Sonntag am Gardasee für einen kuriosen Feuerwehreinsatz: Die Florianijünger mussten ein abtreibendes Restaurant in Peschiera wieder einfangen.

Mit rund 100 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit zog der Sturm am Sonntag über die Region rund um den Gardasee. Dabei kam es auch zu großen Schäden: Bäume knickten um, Weinberge und Gewächshäuser wurden zerstört. Zwischen Lonato del Garda und Desenzano musste sogar die Straße vorübergehend gesperrt werden.

Der wohl kurioseste Feuerwehreinsatz fand aber in Peschiera in der Provinz Verona statt: Dort wurde das schwimmende Restaurant „La Barcaccia" durch die Böen von der Mole abgetrieben. Die Taue hatten dem heftigen Wind nicht standgehalten und waren gerissen.

Die Feuerwehr musste anrücken und brauchte mehrere Stunden, um das schwimmende Restaurant zurück ans Ufer zu bringen und dort wieder fest zu verankern. (TT.com)