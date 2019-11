32-Jähriger mit Spionagekamera bei Führerscheinprüfung erwischt

Engelskirchen – Mit einer versteckten Mini-Kamera hat ein 32-Jähriger in Engelskirchen bei Köln versucht, sich durch die Führerscheinprüfung zu schummeln. Nicht weit vom Gebäude entfernt, in der die Theorieprüfung stattfand, hätten zwei Komplizen des Prüflings die Aufgaben über eine Mobilfunkverbindung mitlesen können, berichtete die Polizei in Gummersbach am Dienstag.

Mit Hilfe einer Tonübertragung und eines kleinen Lautsprechers im Ohr konnten sie ihm die Lösungen vorsagen. Doch der Versuch flog auf und der Prüfer rief die Polizei. Alle drei Männer seien festgenommen und die Übertragungstechnik sichergestellt worden. Gegen den Führerscheinanwärter wird nun wegen versuchten Betrugs ermittelt. (APA/dpa)