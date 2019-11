Tiertransporter kippte in Sachsen um: Kühe liefen über Autobahn

Leipzig – Ein Tiertransporter mit 54 Kühen ist am Dienstag auf der Autobahn 38 in Sachsen umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, starben drei Kühe und zwei Kälber bei dem Unfall. Der 53-jährige Fahrer des Transporters und seine 54-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Zehn Tiere, die ausbüxten und über die Autobahn liefen, wurden eingefangen. Alle weiteren Tiere konnten aus dem demolierten Laster befreit werden. Die Autobahn in Richtung Göttingen blieb für mehrere Stunden gesperrt. Über Ursache und Hergang des Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (dpa)

