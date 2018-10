Prinzessin Eugenie heiratete im Kleid des Tiroler Designers Peter Pilotto

Windsor – Die Queen erschien mit Prinz Philip, Pippa Middleton zeigte ihren Babybauch, und auch die Kinder von William und Kate hatten ihren Auftritt: Zur Hochzeit der britischen Prinzessin Eugenie (28) und ihres langjährigen Partners Jack Brooksbank (32) sind am Freitag Mitglieder der Königsfamilie und zahlreiche Stars nach Windsor gekommen. Ein wenig zu kämpfen hatten die Gäste auf ihrem Weg zur Kirche mit heftigem Wind. Dem einen oder anderen flog der Hut davon.

Die Queen-Enkelin Eugenie, die für ihre guten Kontakte in die Welt der Stars und Sternchen bekannt ist, trug ein schlichtes, weißes Kleid mit weitem V-förmigem Ausschnitt von den beiden Designern Peter Pilotto und Christopher De Vos geschneidert. Der in Wörgl geborene Pilotto gründete das Label Peter Pilotto 2007 mit seinem Partner in London.

Narbe am Rücken bewusst gezeigt

Prinzessin Eugenie trägt seit Jahre Mode der bekannten Marke. Sie traf die beiden Designer auf einer Veranstaltung, die sie zur Unterstützung von Künstlern veranstaltete. Die Designer arbeiteten eng mit der Prinzessin zusammen und orientierten sich an Brautkleidern, die Mitglieder der königlichen Familie getragen hatten. Den Rückenausschnitt wünschte sich Eugenie. Dadurch zeigt die Prinzessin ganz bewusst ihre Narbe am Rücken. Mit zwölf Jahren wurde die Prinzessin wegen Skoliose an der Wirbelsäule operiert.

Der Rückenausschnitt gibt die Narbe frei, die Prinzessin Eugenie von einer Rückenoperation im Alter von zwölf Jahren hat. - AFP/Melville

Der Stoff des Kleides wurde mit Symbolen versehen, die für die Prinzessin von Bedeutung sind: ein Kleeblatt wegen der Herkunft der mütterlichen Familie, sowie die York-Rose und der Efeu, die die Heimat des Brautpaares darstellen sollen.

Auf dem Kopf hatte sie ein mit Smaragden und Diamanten besetztes Diadem. Sie wurde von ihrem Vater Prinz Andrew (58) in die St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor geführt, bevor sie mit Brooksbank unter den Augen von 850 geladenen Gästen Ringe tauschte.

Manch einer fühlte sich möglicherweise an die Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) erinnert, die hatten sich im Mai in derselben Kirche das Jawort gegeben. Anders als ihre Cousins Harry und William haben Eugenie und ihre Schwester Beatrice (30) aber keine offizielle Rolle im Königshaus. Gemessen daran war Eugenies Hochzeit äußerst pompös.

Aussöhnung zwischen Prinz Philip und Eugenies Mutter

Harry und Meghan waren genauso unter den Gästen wie Prinz William und Herzogin Kate (beide 36) und Prinz Charles (69) mit Herzogin Camilla (71). Meghan trug ein marineblaues Kleid, Kate kam in pink. Königin Elizabeth II. (92) hatte sich für ein eher unauffälliges hellblaues Outfit entschieden, sie kam an der Seite ihres 97 Jahre alten Mannes Prinz Philip, der spätestens jetzt Gerüchte über seinen Gesundheitszustand widerlegt haben dürfte. Die Queen soll erst am Tag zuvor aus ihrem Sommeraufenthalt in Schottland zurückgekehrt sein. Selbst die hochschwangere Pippa Middleton, die Schwester von Herzogin Kate, war in der Kirche dabei. Sie hatte bei der Trauung von William und Kate 2011 mit einem hautengen Kleid die Blicke auf sich gezogen.

In den Medien wurde derweil heiß spekuliert, ob das Fest zur Aussöhnung zwischen Prinz Philip und Eugenies Mutter, Herzogin Sarah, auch Fergie genannt, beigetragen haben könnte. Die beiden sollen sich seit Fergies Trennung von Prinz Andrew im Jahr 1992 nur äußerst frostig begegnet sein. Eine Expertin für Körpersprache will bei dem Gottesdienst Zeichen der Entspannung beim greisen Prinzgemahl beobachtet haben. Philip habe Fergie zweimal angelächelt, sagte Judi James der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Britische Medien bescheinigten ihm einen „großen Schritt“ hin zu einer Aussöhnung.

Der Stoff des Kleides wurde mit Symbolen versehen, die für die Prinzessin von Bedeutung sind. - AFP

Steuerzahler tragen Großteil der Kosten

Auch die jüngste Royal-Generation hatte ihren Auftritt. Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3), die Kinder von William und Kate, begleiteten Eugenie als Pagenjunge und Brautjungfer in die Kirche. Unterstützung bekamen sie von der sechs Jahre alten Tochter des Popstars Robbie Williams, Theodora.

Neben Williams kamen auch weitere Popstars, wie Ellie Goulding und James Blunt, die Super-Models Naomi Campbell und Kate Moss sowie die US-Schauspielerinnen Demi Moore und Liv Tyler. Nach dem Gottesdienst fuhr das Brautpaar in einer Kutsche durch Windsor. Tausende Royal-Fans jubelten ihnen mit Union-Jack-Fähnchen zu. Auch dabei kamen Erinnerungen an Harry und Meghans Feier hoch. Die beiden waren ebenfalls in einer Kutsche durch Windsor gefahren.

Die 28-jährige Eugenie ist die Tochter von Prinz Andrew, dem zweitgeborenen Sohn von Queen Elizabeth II., und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Eugenie, Nummer Neun in der britischen Thronfolge, steht wegen der hohen Kosten der Feier in der Kritik. Etwa zwei Millionen Pfund (2,29 Mio. Euro) sind allein für die Sicherheit veranschlagt – zu tragen von den Steuerzahlern. (dpa, AFP, TT.com)